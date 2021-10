Whitechapel: launchen Video zur neuen Single „Orphan“

Am 29. Oktober werden Whitechapel ihr neues Album Kin via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen weiteren Eindruck vom Album könnt ihr durch das von David Brodsky (mgenyc.com) produzierte Video zur neuen Single Orphan gewinnen:

Frontmann Phil Bozeman meint dazu: „Orphan steht für den Kampf, das zu akzeptieren, was die Realität mir in der Geschichte von Kin gegeben hat, und für den Kampf zwischen mir und meiner alternativen Realität.“

Die beiden ersten ausgekoppelten Videos aus Kin zu Lost Boy und A Bloodsoaked Symphony könnt ihr euch nach wie vor hier ansehen: metalblade.com/whitechapel – ebenfalls dort könnt ihr Kin vorbestellen.

Whitechapel werden Anfang 2022 gemeinsam mit Cannibal Corpse, Revocation und Shadow Of Intent auf große US-Tour gehen, nachstehend alle Daten:

Whitechapel

w/ Cannibal Corpse, Revocation, Shadow Of Intent

Feb. 18, 2022 – Center Stage – Atlanta, GA

Feb. 19, 2022 – The Ramkat – Winston-Salem, NC

Feb. 20, 2022 – Baltimore Soundstage – Baltimore, MD

Feb. 21, 2022 – Reverb – Reading, PA

Feb. 22, 2022 – The Roxian – Pittsburgh, PA

Feb. 24, 2022 – Brooklyn Steel – Brooklyn, NY

Feb. 25, 2022 – The Palladium – Worcester, MA

Feb. 26, 2022 – Anthology – Rochester, NY

Feb. 28, 2022 – The Majestic – Detroit, MI

Mar. 01, 2022 – The Vic – Chicago, IL

Mar. 02, 2022 – Skyway Theater – Minneapolis, MN

Mar. 04, 2022 – The Gothic – Denver, CO

Mar. 05, 2022 – Metro Music Hall – Salt Lake City, UT

Mar. 07, 2022 – Showbox – Seattle, WA

Mar. 08, 2022 – Hawthorne – Portland, OR

Mar. 10, 2022 – Ace Of Spades – Sacramento, CA

Mar. 11, 2022 – The UC Theatre – Berkeley, CA

Mar. 12, 2022 – The Observatory – Santa Ana, CA

Mar. 13, 2022 – The Belasco – Los Angeles, CA

Mar. 14, 2022 – The Van Buren – Phoenix, AZ

Mar. 15, 2022 – Sunshine Theater – Albuquerque, NM

Mar. 17, 2022 – Vibes Event Center – San Antonio, TX

Mar. 18, 2022 – White Oak Music Hall – Houston, TX

Mar. 19, 2022 – Amplified Live – Dallas, TX

Mar. 21, 2022 – Red Flag – St. Louis, MO

Mar. 22, 2022 – Mercury Ballroom – Louisville, KY

Mar. 23, 2022 – Iron City – Birmingham, AL

Mar. 25, 2022 – Jannus Live – St. Petersburg, FL

Mar. 26, 2022 – Revolution – Ft. Lauderdale, FL

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: