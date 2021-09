Whitechapel: kündigen neues Album ‚Kin‘ an

Am 29. Oktober werden Whitechapel ihr neues Album Kin via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Eindruck vom Album könnt ihr durch das Video zur ersten Single Lost Boy (Regie: Miles Skarin) gewinnen, das sich hier befindet:

Auf metalblade.com/whitechapel kann Kin in den nachstehenden Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD

– deluxe box set (hardcover box includes: exclusive gold vinyl, gold 7-inch single, 72-page photo book)

– 180g white vinyl (EU exclusive)

– clear sky blue marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– clear ash grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– midnight blue marbled vinyl (Eyesore exclusive – limited to 200 copies)

– milky clear w/ blue and white splattered blob vinyl (Kings Road exclusive – limited to 200 copies)

– gold / black split vinyl (Impericon exclusive – limited to 200 copies)

– cool grey marbled vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– gold / black dust vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– opaque cyan (sides A/B) black (sides C/D) vinyl (US exclusive)

– black w/ white edge splatter vinyl (US exclusive)

– royal blue / black color in color vinyl (Newbury exclusive)

– electric blue w/ aqua blue splatter vinyl (Revolver exclusive)

– cyan w/ black splatter vinyl (US exclusive)

– white / cyan melt vinyl (US exclusive)

In diesem Stadium gebietet der Name Whitechapel Respekt. Sie verfügen bereits über einen der beneidenswertesten Kataloge im zeitgenössischen Metal und haben 2019 The Valley veröffentlicht, das eine selbstbewusste Weiterentwicklung ihres Sounds zeigte und einen echten Meilenstein darstellt, der einen neuen Standard für das Genre gesetzt hat. „Für mich war es, als hätten sich die Sterne für uns so ausgerichtet, dass wir unser fast perfektes Album in Bezug auf das Songwriting, die gesangliche Leistung, den Mix und das Mastering sowie das Artwork schaffen konnten“, sagt Gitarrist Alex Wade. „Wir betrachten unsere Alben gerne als Kapitel unserer Karriere, und das ist ein Kapitel, das ich nie vergessen werde. Ich denke, es hat uns wirklich gezeigt, dass wir einen neuen Sound annehmen können, und wenn wir ihn richtig umsetzen, dann wird die Fangemeinde ihn unterstützen und genießen.“ Im Jahr 2021 kehren sie mit dem Nachfolger jenes Albums, dem mächtigen Kin, zurück, einer noch dynamischeren und vielfältigeren Sammlung, die den Sound der Band in neue Gefilde vorantreibt, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, was sie an diesen Punkt gebracht hat. „Ich habe das Gefühl, dass wir bei jedem Album lernen, was beim Letzten am besten funktioniert hat, und versuchen, das beim Schreiben zu nutzen. Zu Beginn des Songwritings gab es einige Diskussionen darüber, dass das Album wie The Valley Teil II sein könnte, nicht wörtlich so genannt, aber so, wie die Songs klingen und fließen. Es ist ein sehr erzählerisches Album, so wie es The Valley war“, fügt Sänger Phil Bozeman hinzu, „Musikalisch wollen wir einfach das schaffen, was wir in dem jeweiligen Moment fühlen. Wir schreiben Musik, wie wir uns fühlen und nicht, was von uns erwartet wird, während textlich die Idee, die Geschichte von The Valley weiterzuführen, immer das Ziel war.“

Das Ergebnis ist ein Album, das viele klangliche und emotionale Bereiche auslotet, und zum ersten Mal kann man sagen, dass ein Whitechapel-Album ebenso sehr ein Rock- wie ein Metalalbum ist – eine Behauptung, der Wade zustimmt. „Es ist immer noch ein Metalalbum, aber es gibt Elemente auf der Platte, die eher einen rockigen und offenen Vibe haben. Wir wollten wirklich, dass diese Songs atmen und Leben haben und größer klingen als alles, was wir bisher gemacht haben. Wir haben auf Kin auch mehr Gesang ausprobiert. Es würde keinen Sinn machen, wenn die Mehrheit der Fangemeinde diesen Sound genießt und dann davor zurückschreckt.“ Das soll nicht heißen, dass die Band ihre härtesten Kanten verloren hat, denn die Death Metal-Attacke, die Lost Boy und To The Wolves einleitet, ist so brutal und zackig, wie es nur im extremen Metal möglich ist, und während Bozeman seine weitreichende Gesangsstimme mehr erforscht, lässt er auch sein Markenzeichen, das Brüllen, auf den elf Tracks des Albums los.

Die Aufnahmen zu Kin fanden überwiegend im Heimstudio von Gitarrist Zach Householder statt, während Produzent Mark Lewis sein fünftes Whitechapel-Album in Folge produzierte, was für eine sehr angenehme Arbeitsumgebung sorgte. „Mit ihm Platten zu machen, hat einen mühelosen Fluss, und wir können die Dinge heutzutage ziemlich schnell und effizient aufnehmen“, sagt Wade. „Mark hat ein großartiges Gespür dafür, uns einzigartige und ergänzende Gitarren- und Schlagzeugsounds für die Songs zu geben, die wir aufnehmen wollen.“ Die Tracks wurden dann zum Abmischen an David Castillo in den Ghostward Studios in Schweden geschickt, und Ted Jensen übernahm das Mastering in Nashville, TN. Nun, da sie ein weiteres Album haben, auf das sie genauso stolz sein können wie auf seinen Vorgänger, steht es ihnen gut zu Gesicht, wenn sie in die Zukunft blicken. „Ich sehe mehr Wachstum und ein grenzenloses Potenzial“, sagt Wade. „Ich denke, wir haben mit The Valley eine großartige Formel gefunden, die wir genutzt haben, um ein weiteres monumentales Album für unsere Karriere zu erschaffen, das ich kaum erwarten kann, dass die Leute es hören. Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Album unsere Fangemeinde weiter vergrößern können, und versuchen immer, uns in eine positive Richtung zu bewegen. Ich freue mich darauf, wenn die Pandemie nachlässt, dass die Welt des Tourens wieder zum Leben erwacht und wir in der Lage sind, diese gewaltigen Songs, die wir erschaffen haben, auf die Art und Weise zu spielen, wie sie gedacht waren, gehört zu werden – live und laut.“

Kin Tracklist:

1. I Will Find You

2. Lost Boy

3. A Bloodsoaked Symphony

4. Anticure

5. The Ones That Made Us

6. History Is Silent

7. To The Wolves

8. Orphan

9. Without You

10. Without Us

11. Kin

Whitechapel Line-Up:

Phil Bozeman – Vocals

Ben Savage – Guitar

Alex Wade – Guitar

Gabe Crisp – Bass

Zach Householder – Guitar

Alex Rüdinger – Drums

