Dissorted: veröffentlichen „Deserter“ Videoclip vom kommenden Album

Am 25. Oktober hauen euch die bayrischen Melodic Thrasher von Dissorted ihr Full Lenght Debüt The Final Divide um die Ohren! Ab sofort gibts mit Deserter (The Age Of The Wolf) die erste Kostprobe des Albums auf YouTube. Der Videoclip, für dessen Produktion sich Jack Deena verantwortlich zeigt, ist dort in einer Auflösung bis 4K verfügbar. Gemischt und gemastert wurden die 10 Songs der Platte übrigens im Dreamsound Studio München. Wer mit Deserter auf den Geschmack gekommen ist, kann das Album als PreOrder, einzeln oder als Package mit einem limitierten Shirt ab sofort im MDD Shop ordern. Die finale Tracklist des Silberlings findet ihr anbei. Die amtliche Releasesho steigt ebenfalls am 25. Oktober im Münchner RAW.

The Final Divide Tracklist:

01. Aggressor / Protector

02. Deserter (Age Of The Wolf)

03. Persecutor

04. The Plague

05. Corrosion Of Thoughts

06. Leviathan

07. Bloodshed Divine

08. The Temple

09. Picasso Warhead

10. Black Sea

Release Show:

25. Oktober, München | RAW

Links:

PreOrder: http://mdd-records.de/dissorted

Facebook: https://www.facebook.com/dissorted/

Website: https://www.dissorted.de