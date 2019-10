Scarlet Rebels: veröffentlichen neue Single

Die aufstrebenden walisischen Rocker Scarlet Rebels veröffentlichen heute ihre neue Single Heal.

Es ist die dritte Auskopplung aus dem gut abgefeierten Album Show Your Colors, das auf ROAR! Rock Of Angels Records erschienen ist.

Heal ist auf allen gängigen Streamingplattformen erhältlich und kommt mit einem schicken Lyricvideo. Hier könnt ihr es sehen:

Frontmann Wayne Doyle sagt über den Song:

„Heal is a real crowd favourite and allows me to really get in the moment and express some emotion. It’s a song written about a conversation between two people. One leads the conversation for the majority of the song, offering to help the other with whatever they are going through. Heal starts off in a quiet manner with sensitive quiet vocals, before ending in a crescendo of guitars, pianos, drums, bass and double vocal lines. The song culminates in a dual chorus where person one sings their offers of help, while person two retorts with how they currently feel and what they’re going through before they do finally ask for the help that has been offered.“

Show Your Colors ist das Debütalbum von Scarlet Rebels, das eine Reihe von Songwriting-Talenten in Verbindung mit echtem Klanggewicht zeigt und es von Anfang bis Ende zu einer atemberaubenden Platte macht, ohne dabei den Fokus zu verlieren, dass der Song immer im Mittelpunkt stehen sollte. Mit der Expertise von Tim Hamill (Lemmy, Girlschool, George Michael) am Mischpult, begannen die Aufnahmen mit Schlagzeug und Rhythmusgitarren, bevor er dem Rest der Band übergeben wurde, um den Songs ihren Stempel aufzudrücken. Das Ergebnis sind 14 Songs mit schwebenden Melodien, hymnischen Refrains, mörderischen Gitarren und Heavy-Duty-Drums. Inspiriert von der politischen Situation auf der Welt, beweisen Scarlet Rebels auf diesem Album, dass Songwriting, Melodien, Gitarren, Soli, Bass und Schlagzeug niemals aus der Mode kommen werden. Scarlet Rebels sind auf dem Vormarsch!

