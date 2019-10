ROCKHARZ Open Air 2020: der nächste Hattrick lauert

Sepultura

Ein Name, der durch die Metal-Historie springt und stets präsent ist. Sie sind die unangefochten Groove-Meister und haben so einige Klassiker im Repertoire, darunter natürlich das legendäre und stilprägende Roots. Aber auch in den letzten Jahren eroberten sie regelmäßig die Charts, und dort, wo sie auftauchen, wird gemosht, gebangt und gehüpft. Eine der wohl mitreißendsten Livebands aller Zeiten kommt 2020 aus Brasilien zum ROCKHARZ Open Air: Sepultura!

Moonsorrow

1995 von den Brüdern Sorvali gegründet, hat sich die finnische Truppe über die Jahre einen exzellenten Ruf erspielt. 2012 haben sie die Teufelsmauer mit ihrem epischen Pagan Metal in Finsternis gehüllt und in den folgenden Jahren das mächtige Jumalten aika nachgelegt. 2020 ist es endlich wieder soweit und die finnische Dunkelheit wird den Harz heimsuchen: Moonsorrow!

Evil Invaders

Zeit für eine weitere ROCKHARZ-Premiere. Die Belgier bieten Speed Metal at its best und fegen schon lange in regelmäßigen Abständen durch unsere Anlage. Auf dem Programm steht ein unglaublich tightes Riffing, packende Leads und eine angenehme Old-School-Attitüde, die uns stets aus der heutigen Schnelllebigkeit reißt. Nicht etwa, dass die Burschen langsame Musik machen würden … nein, sie habe nur einen unfassbaren Charme, der 2017 auf Feed Me Violence seinen Höhepunkt fand. Wer sie noch nicht auf der Kutte hat, sollte das schleunigst nachholen – die Evil Invaders kommen!

Alle bisher bestätigten Bands 2020:

Accept

Asenblut

Asp

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Destruction

Ektomorf

Eluveitie

Evil Invaders

Ensiferum

Gernotshagen

Jinjer

Kambrium

Knorkator

Moonsorrow

Ost + Front

Running Wild

Sepultura

Subway To Sally

Tankard

Unleashed