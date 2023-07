Dogma: sind zurück und verkünden Albumrelease, veröffentlichen Single „My First Peak“

Dogma. Ist das eine Band? Ein Kult? oder eine ganze Lebenseinstellung? Ein großer Mythos steckt hinter den vier Frauen die Melodie, Ideologie, Chaos mit ihrer speziellen Mischung aus Hard Rock und Metal verbinden, bei der die menschliche Natur und antike Mythologie eine entscheidende Rolle spielt. Dogma, die sich nahezu als Entität verstehen und viel Raum für Interpretation bieten, verkünden nun ihr neues selbstbetiteltes Album Dogma, welches am 27. Oktober über MNRK Heavy erscheint! Die aktuelle Single My First Peak samt Musikvideo ist ab sofort überall zu hören.

Unter den Namen Lilith (Gesang), Lamia (Gitarre), Nixe (Bass) und Abrahel (Drums) verkörpern Dogma eine unabhängige, kreative und leidenschaftliche Kraft gegen jeglichen gefährlichen Aberglauben. Als Nonnen repräsentiert die Band auf ihre Weise das absolute Gegenteil von Abstinenz und Unterdrückung. Theatralik steht bei Dogma wie schon bei Kiss und Alice Cooper im Vordergrund. Das verbindet sich mit ihrem Sound, der irgendwo zwischen The Pretty Reckless und In This Moment steht. Darauf gibt es starke Hooks, konzeptionelles Storytelling im Songwriting und große rhythmische Riffs, die aus jedem Song eine Hymne zaubern.

My First Peak ist eine Hymne durch und durch und verkörpert die Konfrontation von ungezügeltem Verlangen und den Fesseln der Gesellschaft. Dogma erwecken erneut die verbotenen Früchte der absoluten Selbstfindung, Blut, Ektase und die Infragestellung des Wesens des Anstands. Die Texte allein stellen bereits die finsteren Strukturen von religiösem Fanatismus infrage. Die blasphemische und freie Aura dieser anziehenden Band entfesselt Fantasie und das Verlangen nach mehr.

Für Dogma bedeutet Blasphemie die Ablehnung seiner selbst. Durch ihr Image und Ideologie zielen sie auf religiöse Fanatiker und Unterdrückung jeglicher Form. Der Dogma Kult und seine Praktiken zelebriert friedliche und frohe Rebellion und Meinungsfreiheit und die eigene Unabhängigkeit.

Dogma bitten um volle Aufmerksamkeit.

Willkommen zu deinem neuen Leben.

Willkommen bei Dogma.

„Wir als Dogma glauben, wir leben in einer Zeit, in der unsere Freiheit zwar groß ist, aber dennoch ständig in Gefahr ist. Wir glauben, dass die entscheidenden und wesentlichen Freiheiten Sprache, Ausdruck und Denken sind. Niemand kann uns kontrollieren. Wir fordern euch auf, äußere Kräfte wie Religion und Politik abzulehnen und euren eigenen Weg zu gehen.

Viele führen ein banales Leben, projizieren falsche Bilder, zeigen scheinbar die perfekte Schönheit und Glück und bauen falsche Avatare, die verschleiern, wer wirklich in ihnen steckt. Unser Ziel ist es, die Leere zu beseitigen, die Menschen auf der Grundlage von Lügen auf eine endlose Suche nach Anerkennung und Anhängern schickt.

Ideen, Karrieren, Sex, was auch immer ihr wollt, lebt es aus, solange ihr anderen niemals schadet. Wir stehen gegen die Unterdrückung des Ichs, einschließlich der Sexualität. Wenn du etwas willst, dann tu es“.

Dogma Tracklist:

1. Forbidden Zone

2. Feel The Zeal

3. Be Free

4. My First Peak

5. Made Her Mine

6. Banned

7. Carnal Liberation

8. Free Yourself

9. Bare To The Bones

10. Make Us Proud

11. Pleasure From Pain

12. Father I Have Sinner

13. The Dark Messiah

Dogma sind:

Lilith – Vocals

Lamia – Guitar

Nixe – Bass

Abrahel – Drums

Facebook

Instagram

Website