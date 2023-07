Succubus: neues Album “Eternal Curse Of Existence” kommt am 13.10.2023

Bereits 2020 haben die Melodic Deather Succubus bei Boersma-Records unterschrieben. Nun gibt es endlich konkrete Ergebnisse der Zusammenarbeit. Die Band aus Neuruppin (bei Berlin) wird ihr neues Album am 13.10.2023 veröffentlichen. Titel des Albums ist Eternal Curse Of Existence.

Tracklist:

1. Intro

2. Harbringer Of Death

3. Barrages Of Broken Hopes

4. The Failure Of Humanity

5. Aroused By My Sins

6. The Void

7. The Enduring Illusion

8. Resist To Prevail

9. The Darwinian Court

10. The Eternal Curse Of Existence

Bereits jetzt kann das Album vorbestellt werden: https://bit.ly/3B35q5q

Alles über Succubus findet ihr hier:



Website: www.Succubus-Metal.com

Facebook: www.facebook.com/SuccubusMetal

Bandcamp: Succubus1.bandcamp.com