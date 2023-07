Am 23.06.2023 erschien der lang erwartete finale Teil der Eloy – Jeanne d´Arc Trilogie. Mit diesem Album holten sich die Hannoveraner Art-Rock Ur-Gesteine Eloy ihren persönlichen Chartpeak.



23.06. ELOY – „Echoes From The Past“ (Drakkar Entertainment/Soulfood) #11 in den offiziellen Top 100 Albumcharts.