The Steel Woods: veröffentlichen das neue Album „On Your Time“ am 06.10.2023

On Your Time kommt nach einer turbulenten Zeit für die Band. Kurz vor der Veröffentlichung ihres letzten Albums All of Your Stones im Jahr 2021 starb Gründungsmitglied und Gitarrist Jason „Rowdy“ Cope im Alter von 42 Jahren an Komplikationen durch Diabetes. Der Tod von Rowdy, der zuvor unter anderem mit Jamey Johnson gespielt hatte, traf die Independent-Country-Gemeinde schwer. Doch mit dem Segen der Familie und nach einiger Gewissensprüfung beschlossen The Steel Woods, mit dem Gitarristen Tyler Powers an der Leadgitarre weiterzumachen.

Der erste Vorgeschmack auf die neue Musik von The Steel Woods heißt If Not For The Rain und verweist darauf, dass harte Zeiten helfen, die guten Zeiten zu schätzen. „Das ist ein Song, den ich mit Taylor McCall zwischen den Aufnahmesessions für diese Platte geschrieben habe“, sagt Wes Bayliss. „Es war das erste Mal, dass ich mit ihm zusammen geschrieben habe. Als Band haben wir unseren Anteil an stürmischem Wetter erlebt und haben nun eine neue Perspektive und Wertschätzung für die vor uns liegende Reise gefunden.“

Der Verlust von Cope hat die leidenschaftliche Fangemeinde der Band und die Musik-Community im Allgemeinen erschüttert. Der 42-jährige Gitarrist/Songwriter/Produzent wurde von vielen geliebt. Sein hervorragendes Spiel ist auf Alben von Künstlern wie The Secret Sisters, Lindi Ortega, The Oak Ridge Boys und Jamey Johnson zu hören, mit dem er neun Jahre lang zusammenspielte. Die überlebenden Mitglieder von The Steel Woods – Bayliss, Bassist Johnny Stanton und Schlagzeuger Isaac Senty – und Copes Familie trafen die schwierige Entscheidung, mit der Band weiterzumachen und das Album zu veröffentlichen. Jeder, der Cope kannte, weiß, dass es genau das ist, was er gewollt hätte.

Der feurige Eröffnungstrack Out Of The Blue, geschrieben von Cope und Aaron Raitiere, handelt von Durchhaltevermögen und davon, nicht an die Vergangenheit gebunden zu sein. Das bluesige You Never Came Home bietet gutturalen, eindringlichen Gesang von Bayliss, während sich die Band zu einem mächtigen Crescendo aufbaut. The Steel Woods huldigten Black Sabbath mit einem Cover auf jedem ihrer ersten beiden Alben. Diesmal verneigen sie sich vor ihren Southern-Rock-Vorfahren mit einer gefühlvollen Interpretation von Lynyrd Skynyrds – I Need You, bei der Ashley Monroe mitwirkt. Bayliss‘ sentimentaler Track Ole Pal, der von der Sehnsucht nach einem lang vermissten guten Freund in einer Kleinstadtkulisse handelt, bekommt durch den Tod von Cope ein ganz neues Gefühl.

All Of Your Stones wird als Tribut an das Herz, die Seele, die Liebe und die Vision dienen, die Jason „Rowdy“ Cope in The Steel Woods gesteckt hat. Das Album ist zweifelsohne sein magnum opus. Während The Steel Woods hart daran arbeiten werden, weiterzumachen, haben Cope und seine Bandkollegen nie heller geleuchtet als auf diesem letzten Dokument dieses Kapitels von The Steel Woods. Cope’s Musik und sein Geist werden weiterleben.