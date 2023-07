Angra: unterschreiben bei Atomic Fire Records

Die brasilianischen Progressive-Power-Metal-Legenden Angra geben heute ihre Vertragsunterschrift bei Atomic Fire Records bekannt! Die Truppe, die seit über 30 Jahren bzw. seit 1991 eine führende Rolle im Metalzirkus spielt, ist eine der bekanntesten und beliebtesten Bands des südamerikanischen Raums und konnte im dritten Jahrzehnt ihres Bestehens mit keinem Geringeren als Fabio Lione auch einen neuen Sänger an Bord begrüßen. Komplettiert mit dem Gitarristenduo um Rafael Bittencourt und Marcelo Barbosa, Bassist Felipe Andreoli sowie Bruno Valverde am Schlagzeug, agieren Angra motiviert wie eh und je und ihre Wahl, sich nun Atomic Fire Records anzuschließen, stellt die Weichen für neue Musik endgültig: Ihr langerwartetes zehntes Studioalbum trägt den Titel Cycles Of Pain und wird am 03.11.2023 erscheinen. Gefeiert wird dessen Veröffentlichung natürlich auch mit einer speziellen Show, die am selben Tag in der Tokio Marine Hall von São Paulo, Brasilien stattfinden wird.



Gründungsmitglied/Gitarrist Bittencourt bezieht Stellung: „Ich bin enorm stolz, heute bekanntgeben zu können, dass unser neuestes Werk am 03.11.2023 über Atomic Fire Records erscheinen wird. Fortan Teil der AFR-Familie zu sein, ist wirklich etwas Besonderes für uns.



Ich, der die Band vor über 30 Jahren ins Leben gerufen hat, aber auch alle anderen Mitglieder erleben aktuell die dritte Generation Angras, haben wir mit Fabio Lione doch mittlerweile den dritten Sänger unserer Historie an Bord. Das kommende Album stellt folglich die dritte Platte jener Ära dar. Insgesamt ist es unser zehntes Studioalbum, mit dem wir einerseits unser Erbe am Leben halten, uns aber dennoch voll auf die Zukunft fokussieren.



Unsere Partnerschaft mit Atomic Fire Records bringt übrigens einen interessanten Fakt mit sich: Der Begriff Angra steht neben unserem Bandnamen auch für einen brasilianischen Ort, in dem in den 70ern ein Atomkraftwerk gebaut wurde. Dieses wurde eigentlich geschaffen, um eine Art reine Energie zu erzeugen, jedoch ist es derart mächtig, dass es unsere Welt einerseits auf gewisse Art und Weise retten, andererseits aber auch komplett auslöschen könnte. Unsere neue, wirklich starke Scheibe wird hoffentlich eine nicht minder große musikalische Explosion auslösen und – metaphorisch betrachtet – die Welt erschüttern, aber zugleich Balsam für alle einsamen und traurigen Seelen sein.“



Atomic–Fire–Records-A&R Markus Wosgien fügt hinzu: „1992 erhielt ich das Angra-Demo Reaching Horizon zur Besprechung im Fanzine, das ich in den 90ern herausgab. Mit den ersten Tönen war es sofort um mich geschehen, handelte es sich damals doch um eine gänzlich neue Art des Power Metal. Zudem hatte André Matos nach dem Verlassen Vipers dort endlich eine neue Heimat gefunden. Bereits ein Jahr später erschien mit Angels Cry eine Platte, die ich bis heute zu den besten Power-Metal-Werken aller Zeiten zähle. Angra entwickelten sich stetig weiter, entfernten sich jedoch nie von ihren Wurzeln. Wir sind wirklich glücklich, nun ihr mittlerweile zehntes Studioalbum veröffentlichen zu dürfen. Angra sind wahrlich eine Herzensangelegenheit für unser Team, verfolgen, respektieren und lieben wir die Band doch schon seit ihren Anfangstagen. Dass sich Band samt Management für unser Label entschieden haben und uns vertrauen, ist ein echter Ritterschlag.“



Angra Live:



07.07.2023 BR Fortaleza – Complexo Armazém

08.07.2023 BR Belém – Espaço Náutico Marine Club

09.07.2023 BR São Luiz – Residencial Recepções

14.07.2023 BR Londrina – CK Centro de Eventos

15.07.2023 BR Florianópolis – Beira Mar de São José

16.07.2023 BR Santos – Arena Santos

21.07.2023 BR Limeira – Studio Mirage Eventos

22.07.2023 BR Goiânia – Bolshoi Pub

23.07.2023 BR Brasília – Capital Moto Week

12.08.2023 BR Curitiba – Ópera De Arame

03.11.2023 BR São Paulo – Tokio Marine Hall (Releaseshow)

18.11.2023 BR Joinville – Armageddon Metal Fest

—

29.01. – 02.02.2024 US Miami, FL – 70,000 Tons Of Metal