Agnostic Front: kehren im August mit »Get Louder!-Tour« erneut nach Europa zurück

Die Hardcore-Veteranen Agnostic Front sind schlicht nicht aufzuhalten oder gar mundtot zu kriegen! 16 Konzerte in neun Ländern: War es erst Anfang/Mitte Juni in hiesigen Gefilden, wo es allerorts von begeistertem Publikum empfangen wurde, unterwegs, hat das aus New York City stammende Kollektiv nun noch eine weitere Reihe an Europaterminen angekündigt. Die bereits kommenden Monat stattfindende Tour stellt nicht nur für die Band, sondern auch für ihre treue Anhängerschaft eine moshpitgeprägte Angelegenheit dar und wird den unabdingbaren Status Agnostic Fronts als Galionsfigur der Szene wieder einmal untermauern. Ihre Shows stehen nach wie vor im Zeichen ihrer aktuellen Platte Get Loud (VÖ: 08. November 2019), wobei die kommenden Auftritte insbesondere laut des Tournamens, Get Louder! Tour, noch einen auf die vorangegangenen draufsetzen sollen. Der vom 3. bis zum 18. August andauernde Trip wird vor allem Festivals, wie das Rockstadt Extreme Fest (RO), den slowenischen Punk Rock Holiday, das Brutal Assault in Tschechien, Belgiens Alcatraz Metal Fest sowie zu guter Letzt das Sulinger Reload Festival, ansteuern, ergänzt wird die Route aber natürlich auch von ausgewählten Klubkonzerten.

Das Quintett kommentiert: „Europa, danke für die AUSVERKAUFTEN und enorm gutbesuchten Shows letzten Monat! Nun präsentieren wir euch allen unsere restlichen Sommertermine! Holt euch fix Tickets und kommt vorbei und singt mit uns! Karten für unsere kommenden Europashows, die ihr unten einsehen könnt, sind bereits erhältlich: Wir erwarten euch im Pit!“

Tickets: https://www.agnosticfront.com

Get Louder! Tour 2023

Präsentiert von M.A.D. Tourbooking & Atomic Fire

03.08.2023 PL Kraków – Klub Kwadrat

04.08.2023 SK Košice – Colloseum Club

05.08.2023 RO Râșnov – Rockstadt Extreme Fest

06.08.2023 BG Sofia – Maymunarnika

07.08.2023 HU Budapest – Dürer Kert

08.08.2023 SI Tolmin – Punk Rock Holiday *ausverkauft*

09.08.2023 CZ Jaroměř – Brutal Assault

10.08.2023 DE Mannheim – 7er Club

11.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Fest

12.08.2023 DE Münster – Sputnikhalle

13.08.2023 DE Aachen – Musikbunker

14.08.2023 DE Freiburg – Crash

15.08.2023 DE Oberhausen – ResonanzWerk

16.08.2023 DE Braunschweig – KufA Haus

17.08.2023 DE Jena – F-Haus

18.08.2023 DE Sulingen – Reload Festival

Weitere Agnostic-Front-Livetermine:

18.09.2023 US Boston, MA – House of Blues (w/ Rancid & Grade 2)

Agnostic Front sind:

Roger Miret – Gesang

Vinnie Stigma – Gitarre

Craig Silverman – Gitarre

Mike Gallo – Bass

Danny Lamagna – Schlagzeug

Agnostic Front online:

www.agnosticfront.com

www.facebook.com/agnosticfront

www.instagram.com/agnosticfrontnyc