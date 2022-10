Agnostic Front: neues Musikvideo zu ‚The Eliminator (2020)‘ feiert via New Noise Magazine Premiere

Die New Yorker Hardcore-Veteranen Agnostic Front sind endlich zurück in Europa, um einmal mehr Tracks ihres aktuellen Werks Get Loud! (VÖ: 8. November 2019), aber natürlich auch zahlreiche Publikumsfavoriten auf die Bühnen des Kontinents zu bringen. Unterstützt von Charger, Spirit World und Last Hope, beginnt die 23 Halte umfassende Tour heute in Brüssel, Belgien, ehe sie am 29. Oktober in Chemnitz zu Ende gehen wird. Die finale Route kann unten eingesehen werden!

Tickets: https://www.agnosticfront.com

Zur Feier des Tages hat die Truppe zudem ein neues Musikvideo zum Track The Eliminator (2020). das unter der Regie von Todd Huber entstanden ist und das es beim New Noise Magazine zu sehen gibt, enthüllt. Klickt hier: https://newnoisemagazine.com/premieres/video-premiere-agnostic-front-the-eliminator/.

Get Loud! Tour 2022

w/ Charger, Spirit World & Last Hope

Präsentiert von M.A.D. Tourbooking

07.10.2022 BE Brüssel – Magasin 4

08.10.2022 GB London – The Dome *Neue Venue*

09.10.2022 GB Leeds – Stylus

10.10.2022 GB Newcastle-upon-Tyne – University

11.10.2022 GB Bristol – The Fleece *Neu*

12.10.2022 GB Birmingham – The Asylum

13.10.2022 DE Trier – Lucky’s Luke *Neu*

14.10.2022 FR Straßburg – Artefact La Laiterie *Neu*

15.10.2022 DE Köln – Essigfabrik

16.10.2022 DE Berlin – SO36

17.10.2022 PL Warschau – Klub Proxima

18.10.2022 DE Hamburg – Gruenspan

19.10.2022 FR Wasquehal – The Black Lab

20.10.2022 FR Paris – Gibus

21.10.2022 FR Bressuire – Salle Émeraude *Neu*

22.10.2022 FR Villeurbanne – CCO *Neu*

23.10.2022 CH Aarau – KiFF

24.10.2022 IT Mailand – Circolo Magnolia

25.10.2022 DE München – Backstage (Werk)

26.10.2022 NL Eindhoven – Dynamo

27.10.2022 DE Münster – Sputnikhalle

28.10.2022 DE Magdeburg – Factory

29.10.2022 DE Chemnitz – AJZ

Weitere Agnostic-Front-Termine:

17.12.2022 US Reading, PA – Holiday Jam *Neu*

Agnostic Front sind:

Roger Miret – Gesang

Vinnie Stigma – Gitarre

Craig Silverman – Gitarre

Mike Gallo – Bass

Danny Lamagna – Schlagzeug

