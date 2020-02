Dong Open Air: Dragonforce und noch mehr

Der Ultra Beatdown, der Maximum Overload, die Kings of Guitar Hero: Dragonforce stürmen through the fire and the flames ins Jubiläums-Line-Up! Die Extreme Power Metal-Truppe aus London kann es kaum erwarten, sich vor euren Augen die Finger wund zu spielen.

Webseite: dragonforce.com

Facebook: www.facebook.com/dragonforce

Youtube: youtube.com/dragonforce

Videoclip: Highway to Oblivion

Ganz besonders freuen wir uns auf den progressiven Melodeath von Disillusion! Die Leipziger, deren Set aufgrund des Sturms 2004 arg eingekürzt wurde, kehren mit The Liberation, ihrem ersten Album seit 14 Jahren, zurück an den Niederrhein.

Webseite: disillusion.de

Facebook: www.facebook.com/disillusionBand

Videoclip: The Great Unknown

Zum ersten Mal überhaupt dürfen wir eine Band aus Tschechien willkommen heißen. Doctor Victor eröffneten mit ihrem verdammt eingängigen Hard Rock schon für AC/DC und haben mit wahlweise Groove oder Swing noch jeden abgeholt!

Webseite: doctorvictor.com

Facebook: www.facebook.com/doctorvictor

Videoclip: Support Band for AC/DC

Rotzig wird’s bei Volter aus Hannover, die nichts Geringeres sind, als die Wiedergeburt von Motörhead!

Webseite: volterzone.de

Facebook: facebook.com/volterrocknroll

Youtube: www.youtube.com/channel/UCypx3UmBAUxG-y2YM9iEViw

Videoclip: Rock ‘n’ Roll

Checkt die Bandprofile aus und besorgt euch noch schnell Tickets!

Prost!

Euer Dong Team