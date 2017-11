DORO startet Teil 2 ihrer Winter-Tour – zuvor steht noch ein TV-Auftritt auf dem Programm

Vorhang auf für Teil 2 der großen DORO Winter-Tour, die am 1. Dezember in Leipzig startet und acht Tage vor Weihnachten beim Knock Out Festival in Karlsruhe endet.

Doro Pesch selbst steigte gestern Abend schon in den Flieger nach Leipzig, wo sie heute Nachmittag in der beliebten Nachmittags-Sendung „MDR um 4“ zu Gast ist, um über ihre Konzerte und ihr eben erschienenes Album „Für Immer“ zu sprechen, das mit rein deutschen Songs auf Anhieb auf Platz 16 in die offiziellen deutschen Albumcharts einstieg.

„Auf der Tour wird sicherlich auch der ein oder andere deutsche Song auf der Setlist stehen“ kündigt DORO an, „ansonsten spielen wir natürlich unsere größten Hits und Hymnen aus den vergangenen 30 Jahren.“ Dabei darf und wird der DORO-Megahit „All We Are“ als allabendlicher Höhepunkt natürlich nicht fehlen.

Aber auch eine ganz große Überraschung wartet auf die Fans, die sich die DORO-Shows nicht entgehen lassen: „Als Einstimmung auf das kommende, reguläre Album, das am 3. August 2018 erscheint, präsentieren wir den Fans schon einmal exklusiv eine brandneue Hymne vom neuen Album. Wir sind schon sehr gespannt auf die Reaktionen.“

DORO Winter-Tour 2017

01.12.17 Leipzig – Haus Auensee

02.12.17 Geiselwind – Christmas Bash

03.12.17 Innsbruck (AUT) – Hafen

04.12.17 Brescia (ITA) – Circo Colony

06.12.17 München – Backstage

08.12.17 Neuruppin – Kulturhaus

09.12.17 Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

10.12.17 Wolfsburg – Hallenbad (ausverkauft)

12.12.17 Regensburg – Eventhalle Airport

14.12.17 Pratteln (SWI) – Z7

15.12.17 Ravensburg – Oberschwabenhalle

16.12.17 Karlsruhe – Knock Out Festival

