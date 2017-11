STARBLIND haben ein neues Video zu „Pride And Glory“ veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuem Album „Never Seen Again“ enthalten, welches am 24. November 2017 über PURE STEEL RECORDS veröffentlicht wurde.

Auch mit ihrem dritten Album ´Never Seen Again´ können STARBLIND restlos überzeugen.

Die musikalische Ausrichtung, nicht allzu fern auf den Spuren von IRON MAIDEN, hat sich seit ihrem letzten Meisterwerk ´Dying Son´ aus 2015 natürlich nicht verändert und wird jeden waschechten Metaller begeistern. Mit Marcus Sannefjord Olkerud (ex-Rocka Rollas) haben die Schweden obendrein einen fantastischen Sänger gefunden, der die brandneuen Kompositionen veredelt wie kaum ein anderer.

Ganz gleich, ob Stockholms Finest furios schnell oder episch angekratzt auftrumpfen – STARBLIND bewegen sich traumhaft in ihrem Metier und lassen die Melodien zielsicher aufsprießen.

LINE-UP:

Marcus Sannefjord Olkerud – vocals

Björn Rosenblad – lead guitars

Daniel Tillberg – bass

Zakarias Wikner – drums

Johan Jonasson – lead guitars

Kommentare

Kommentare