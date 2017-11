SUNLESS SKY haben ein neues Video zu „Doppelgänger“ veröffentlicht. Der Song ist auf dem gleichnamigen Album „Doppelgänger“ enthalten, welches am 07. April 2017 über PURE STEEL RECORDS veröffentlicht wurde.

Auch wenn es sich geziemt, nur einem Gott zu dienen, dürfen es in 2017 gleich zwei Bands sein, denen der US Metaller zu Füßen liegen darf. Der eine Gott heißt dabei Juan Ricardo und präsentiert mit seinen Gefährten von SUNLESS SKY das Zweitwerk namens ´Doppelgänger´. Die Stimme von Juan ist ebenfalls auf der neuen Scheibe von WRETCH „The Hunt“ zu hören, welche über ‚Pure Steel Records‚ veröffentlicht wird.

Sänger Juan Ricardo (WRETCH, DARK ARENA, ex-ATTAXE, ex-RITUAL) bringt dabei mit seiner Stimme den melodiösen Part zur kraftvollen Musik mit. Unterstützt wird er dabei an der Gitarre von Curran Murphy (SHATTER MESSIAH, ex-NEVERMORE, ex-ANNIHILATOR), dem Bass/ Rhythmus-Gitarristen Kevin Czarnecki und dem Schlagzeuger Coltin Rady. Ein wundersamer Power Metal-Bolide nach dem anderen rappelt auf ´Doppelgänger´ aus dem Karton, verfängt sich oftmals in rasanten Geschwindigkeiten oder thrashigen Rhythmen. Traumhafter kann sich das Jahr 2017 für den US Metal-Anhänger nicht mehr entwickeln.

LINE-UP:

Juan Ricardo – vocals

Curran Murphy – guitars

Kevin Czarnecki – bass

Coltin Rady – drums

Kommentare

