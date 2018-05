Endlich ist es soweit: Mit ihrem neuen Superalbum »Forever Warriors, Forever United« im Gepäck geht DORO samt Band zur Feier des 35-jährigen Bühnenjubiläums im Herbst auf große Welt-Tournee. Ab dem 16. November 2018 ist DORO in Deutschland und Österreich zu sehen und ab dem 08. März 2019 dann endlich auch im übrigen Europa! Das sind die bisher bestätigten Termine:

»European Tour 2018/19«

w/ Special Guests – präsentiert von: Metal Hammer, Radio Bob, Slam Magazine, Musix, Metaltix, Rock Antenne

2018

16.11. D Bremen – Aladin

17.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

18.11. D Berlin – Astra Kulturhaus

20.11. D Görlitz – Kulturbrauerei

21.11. A Vienna – Simm City

23.11. D Memmingen – Kaminwerk

24.11. D Stuttgart – Im Wizemann

25.11. D Saarbrücken – Garage

27.11. D Frankfurt – Batschkapp

28.11. D Erfurt – Stadtgarten

30.11. D Cologne – Live Music Hall

01.12. D Bochum – Zeche

2019

08.03. B Kortrijk – De Kreun

09.03. F Strasbourg – La Laiterie

10.03. F Vauréal – Le Forum

12.03. UK Manchester – Rebellion

13.03. UK London – Camden Underworld

15.03. E Pamplona – Totem

16.03. E Madrid – Mon

17.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D Munich – Backstage

23.03. D Nuremberg – Löwensaal

24.03. D Speyer – Halle 101

Weitere weltweite Tourdaten folgen in Kürze!

Der blonde Metal-Engel beschert seinen Fans natürlich die ganz, ganz großen Hits und Hymnen wie ‚All We Are‘, ‚Für Immer‘, ‚Burning The Witches‘, ‚Raise Your Fist‘ und viele, viele mehr! Und dazu präsentiert DORO erstmals live all die Kracher vom neuen Album – und auf »Forever Warriors, Forever United« gibt es davon jede Menge!



Das neue 2-CD-Studioalbum mit 25 (!) brandneuen Songs erscheint am 17. August bei Nuclear Blast. Die Metal Queen verrät: „Es finden sich große Hymnen auf dem Album und auch etliche Songs, die eine geile Härte besitzen, aber natürlich auch jede Menge Herz. Das Album gibt einem Power und versprüht jede Menge gute Energie!“ Und DORO weiter: „Auf »Forever Warriors, Forever United« wirken eine Menge großer Rock-Helden mit. Die Fans dürfen gespannt sein auf viele, viele tolle Gastmusiker – auch das passt perfekt zum Titel.“

Das gilt allen voran für die erste Single ‚All For Metal‘, bei der gleich ein gutes Dutzend echter Metal-Größen zu hören sein werden. Und nicht nur zu hören, denn zum neuesten DORO-Song erscheint auch ein passendes Video. Die Liste der Stars wird hier noch nicht verraten… Fest steht aber, so DORO, „dass ‚All For Metal‘ absolut das Format hat, ein neues ‚All We Are‘ zu werden!“

Klar ist auch, dass Gitarren-Held Doug Aldrich (u.a. WHITESNAKE, DIO, DEAD DAISIES) für die Metal-Queen aufspielt! Zudem freut sich DORO auf das Gastspiel ihres ehemaligen WARLOCK-Gitarristen Tommy Bolan, der schon 1987 beim Überalbum »Triumph And Agony« die Axt geschwungen hatte.

Außerdem veröffentlichen DORO und Nuclear Blast regelmäßig kurze Track-By-Track-Videos zu den Songs des kommenden Doppelalbums auf DORO’s Facebook-Kanal bzw. auf dem Nuclear Blast-YouTube-Channel. Hier die bisher veröffentlichten Videos:

TBT #1:

TBT #2:

TBT #3:

Folgt DORO auch auf Facebook, um keine Videos mehr zu verpassen: www.facebook.de/DoroPeschOfficial

DORO Festivalshows 2018:

09.06. D Berlin – Zitadelle Spandau (w/ SWEET)

16.06. D Hamminkeln – Thunderbike Jokerfest

21.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

07.07. RUS Novokuznisk – City Anniversary Open Air

12.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

13.07. D Jüterbog – Motorcycle Jamboree

15.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

20.07. D Fritzlar – Rock am Stück

21.07. D Wertheim – Burgrock

01.08. D Wacken – Wacken Open Air

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. F Colmar – Hard Rock Session

10.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

11.08. E Villena – Leyendas del Rock

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

31.08. D Dormagen – Zons rockt

01.09. D Hartenholm – Werner Rennen

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

