Die Kalifornier von CARNIFEX kündigen heute ihre Sommer-Tour 2018 durch Europa an! Begleitet werden sie dabei bei einigen ausgewählten Shows von DYING FETUS, GOATWHORE, VENOM PRISON und TOXIC HOLOCAUST. Alle Termine findet ihr hier:

»European Summer 2018«

27.07. I Ceccano – Ciociaria Open Air

28.07. NL Steenwijk – Stonehenge Festival

29.07. F Nantes – La Scène Michelet

01.08. E Vigo – Sala Master

03.08. E Madrid – Caracol

04.08. E Barcelona – Razzmatazz 3

05.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

06.08. I Rozzano (MI) – Circolo Svolta

07.08. A Wels – Schlachthof

08.08. A Klagenfurt – Stereo

09.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

10.08. D Dresden – Scheune

11.08. B Ieper – Ieper Hardcore Fest

12.08. B Arlon – L’Entrepôt *

13.08. UK London – O2 Academy Islington #

14.08. UK Manchester – Academy #

15.08. D Oberhausen – Kulttempel #

16.08. F Pagney-derrière-Barine – Chez Paulette #

17.08. CH Zurich – Dynamo

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

*w/ DYING FETUS, GOATWHORE

#w/ DYING FETUS, GOATWHORE, VENOM PRISON, TOXIC HOLOCAUST

Ihr letztes Album »Slow Death« wurde am 05. August 2016 über Nuclear Blast veröffentlicht. Dieses wurde aufgenommen und produziert von CARNIFEX und Mick Kenny (ANAAL NATHRAKH, BLEEDING THROUGH). Co-Produzent war niemand Geringeres als Jason Suecof (DEATH ANGEL, CHELSEA GRIN, JOB FOR A COWBOY). Gemixt wurde »Slow Death« von Mark Lewis (THE BLACK DAHLIA MURDER, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE) in den Audiohammer Studios in Sanford, Florida. Das Cover-Artwork des Albums wurde vom renommierten Künstler und Langzeitmitglied des Teams, Godmachine, entworfen.

Bestellt »Slow Death« physisch: http://nblast.de/CarnifexSlowDeathNB

Bestellt »Slow Death« digital: http://nblast.de/CarnifexDownloads

Mehr zu »Slow Death«:

‚Dark Heart Ceremony‘ LIVEVIDEO: https://youtu.be/usdOuSuKNy8

‚Slow Death‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/5Z04ep5X7Ic

‚Six Feet Closer To Hell‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://youtu.be/q_e1zaJGQz8

‚Drown Me In Blood‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://youtu.be/AQXuq5-638g

Kommentare

Kommentare