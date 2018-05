Die Deutschen Post Hardcore-Feinschmecker VENUES haben heute die Details zu ihrem Debütalbum »Aspire« bekanntgegeben.

Das Album wird am 27. Juli über Arising Empire erscheinen. Das Cover der Scheibe seht ihr über dieser Nachricht.

Sänger Robin dazu: „Wir sind super happy, endlich unser Debüt »Aspire« zu veröffentlichen. Im Laufe des vergangenen Jahres ist uns so viel Tolles passiert und wir haben richtig hart daran gearbeitet, ein Album abzuliefern, das wirklich zeigt, wer wir sind. Das haben wir unserer Ansicht nach absolut geschafft und wir können es nicht abwarten, das Ergebnis endlich mit Euch zu teilen!“

Des Weiteren haben VENUES heute das intensive Musikvideo zum brandneuen Song ‚We Are One‘ veröffentlicht. Der energetische Song eröffnet das Album und kann hier gesehen werden:

Der Frontmann weiter: „Das Video wurde von unserem guten Freund, dem talentierten Marius Milinski (offonewadventures) gedreht – er hat wieder mal unglaubliches geleistet. Die Botschaft, die wir damit verbreiten wollen, ist die, wie ironisch es eigentlich ist, dass man in diesen modernen Zeiten, in denen jeder dank Social Media mit dem Rest der Welt verbunden ist, sich dennoch mehr und mehr abkapselt und einsam wird. ‚We Are One‘ ist ein Weckruf! Du bist nicht allein in dieser Welt. Es gibt da draußen viele Leute, die Deine Ängste und Probleme teilen. Schließt Euch zusammen. Wir sind die Stimme einer Tausendschaft! WE ARE ONE!“

Der Song kan ab sofort hier erworben oder gestreamt werden: https://VENUES.lnk.to/WeAreOne

Das Sextett aus der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart haben seit ihrer Gründung 2014 einigen Staub aufgewirbelt und sich sowohl auf Konserve als auch Live mit ihren schweißtreibenden, energetischen Shows einen Namen gemacht. Mit ihrem für das Genre einzigartigen Line-Up und ihren emotionalen, dennoch heftigen Songs, werden VENUES in kürzester Zeit die Erfolgsleiter nach oben schnellen.

Die Band kommentiert: „Wir sind überglücklich ab jetzt Teil der Arising Empire-Familie zu sein und könnten uns keinen besseren Partner vorstellen, um unser bald erscheinendes Debütalbum zu veröffentlichen! Das wird groß!“

Die Band befindet sich derzeit am Feinschliff ihres ungeduldig erwarteten Debütalbums, das im Sommer 2018 erscheinen soll.

»Aspire« ist ab sofort hier vorbestellbar: http://geni.us/VENUESAspire

Kürzlich haben VENUES zwei Musikvideos zu den Songs ‚Ignite‘ und ‚The Epilogue‘, die sich ebenfalls auf besagtem Debüt wiederfinden, veröffentlicht.

Die Videos könnt Ihr hier sehen und/oder die Songs erwerben:

‚Ignite‘:

Buy-Link: https://VENUES.lnk.to/Ignite

‚The Epilogue‘:

Buy-Link: https://VENUES.lnk.to/TheEpilogue

Mehr Info in Kürze…

VENUES sind…

Nyves – vocals

Robin – vocals

Constantin – guitar

Toni – guitar

Flo – bass

Dennis – drums

VENUES live

08.06. Oberboihingen, WO!? Festival

15.08 – 18.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze

