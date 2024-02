Venues: Start der Vorbestellungen für das kommende Album „Transience“

Die Spatzen pfeifen es schon seit einiger Zeit von den Dächern, aber jetzt ist es offizielle Gewissheit: 2024 werden sich die Venues zum ersten Mal in ihrer vollen Größe entfalten. Und wir sind alle hier, um es live mitzuerleben. Kurzum: Mit ihrem dritten Album Transience verschiebt die Band mühelos die Grenzen des Machbaren im Modern Metal, das am 29. März weltweit über Arising Empire erscheint!

Nach den beiden starken Vorgängern Aspire und Solace, die irgendwo zwischen Post-Hardcore, Alternative Metal und Metalcore oszillierten, reißt die Stuttgarter Band nun endgültig alle Schranken, Grenzen und Bollwerke nieder. Transience entfesselt eine emotionale Kaskade voller großer Melodien, visionärer Klanglandschaften, abgrundtiefer Härte und roher, ungefilterter Emotionen. Dies ist nicht nur ein Album. Es ist eine Katharsis. Medizin für eine kranke Welt. Das Gegengift gegen Tristesse, Gleichgültigkeit und Kälte.

Man hört es, man fühlt es: Die zehn Songs von Transience drehen sich um Vergänglichkeit, um Abschied, Neuanfang und die Unausweichlichkeit von Veränderungen, sind emotionale Geschosse, die genau dort einschlagen, wo sie am meisten wehtun: in unseren verwundeten Herzen.

Aufgenommen in drei kreativen und harmonischen Sessions mit ihrem Stammproduzenten Christoph Wieczorek (Annisokay) bei den Sawdust Recordings in Halle, trägt das dritte Album der Stuttgarter Band den ganzen Schmerz einer verwundeten Welt in sich.

Venues schauen nicht weg, verdrängen nichts, beschönigen nichts. Aber sie geben sich und diese Welt auch nicht auf und singen, schreien, spielen gegen das Gefühl der Ohnmacht an. Sie verschließen nicht die Augen vor toxischen Beziehungen (Unspoken Words), sie kanalisieren emotionalen Ballast (Godspeed, Goodbye). Aber am bewegendsten sind Venues in ihren intimsten Momenten. Wenn Robin in Braille die Krebserkrankung seiner Mutter anspricht oder Lela in dem beklemmenden Coming Home über Gefangenschaft singt.

„Ich habe es noch nicht geschafft, dieses Lied zu singen, ohne zu weinen“, sagt sie leise.

Seht euch hier das Video zu Unspoken Words an:

Vorbestellung des neuen Albums Transience als CD, limitiertes farbiges Vinyl und spezielle Fan-Box, zusammen mit einzigartigen Merch-Optionen im Arising Empire Online-Shop! https://arisingempire.com/transience

Transience – Tracklisting:

1. Godspeed, Goodbye

2. Haunted House

3. Braille

4. Unspoken Words

5. Bad Karma

6. Reflections

7. Radiate Me

8. Oblivion

9. Cravings

10. Coming Home

Erlebt Venues live an den folgenden Terminen:

Am 30. März wird die Band endlich eine Show in ihrer Heimatstadt spielen!

Release-Show

30.03.24 Bietigheim-Bissingen (DE), Venues Homecoming

Festivals

10.02.24 Raptor Festival, Königsbrunn DE

02.03.24 Aschaffenburg (DE), Fem Fest

20.04.24 Brickmosch Festival, Twistringen DE

04.05.24 Horror Con, Freiburg DE

29.06.24 Moos & Meadow Festival, Feuchtwangen DE

13.07.24 Free For All Festival, Weener DE

19.07.24 Nexo Nerd Expo, Leipzig DE

Coldrain Euro Tour 2024

Presented by Contra Promotion

Special Guests: Venues, The Narrator

26.02.24 Hamburg (DE), Knust

27.02.24 Berlin (DE), SO36

28.02.24 Krakow (PL), Kamienna12

03.03.24 Munich (DE), Backstage

05.03.24 Cologne (DE), Essigfabrik

06.03.24 Paris (FR), Backstage by the Mill

Tickets für alle Shows können hier gekauft werden: https://www.contrapromotion.com/Kuenstler-innen/VENUES/

Venues sind:

Lela | Klargesang

Robin | Shouts

Valentin | Gitarre

Dennis | Schlagzeug

