Doro veröffentlicht am 3. August ein neues Album! „Es wird ein sehr abwechslungsreiches Album mit vielen schnellen Krachern und jeder Menge Metal-Hymnen! Ganz ehrlich, einer dieser Songs könnte ein neues ‚All We Are‘ werden!“, verrät die Metal-Queen dazu. Mit diesem Hit und ihrem neuen Album im Gepäck geht der blonde Metal-Engel samt Band zur Feier des 35-jährigen Bühnenjubiläums im Spätsommer auf große Welt-Tournee. Und ab dem 16. November 2018 ist Doro dann auch endlich wieder in Deutschland und Österreich zu sehen. Und was kann Doro sonst noch verraten zu ihrem neuen Album? „Der erste Titel, den ich dafür geschrieben habe, ist ein Song für Lemmy. Er heißt ‚Living Live To The Fullest‘!“ In schöner Tradition findet sich natürlich auch wieder ein deutscher Song auf dem Album.

All das gibt es bald live zu erleben! Und natürlich die ganz, ganz großen Hits und Hymnen der Rock- und Metal-Queen wie „All We Are“, „Für Immer“, „Burning The Witches“, „Raise Your Fist“ und viele, viele mehr!

Und natürlich geht sie auch auf ausgedehnte Europa-Tour. Der Vorverkauf ist gerade bei Metaltix gestartet!

+ SPECIAL GUEST

16.11.2018 GER Bremen Aladin

17.11.2018 GER Hamburg Große Freiheit 36

18.11.2018 GER Berlin Astra Kulturhaus

20.11.2018 GER Görlitz Kulturbrauerei

21.11.2018 AUT Wien Simm City

23.11.2018 GER Memmingen Kaminwerk

24.11.2018 GER Stuttgart Im Wizemann

25.11.2018 GER Saarbrücken Garage

27.11.2018 GER Frankfurt Batschkapp

28.11.2018 GER Erfurt Stadtgarten

30.11.2018 GER Köln Live Music Hall

01.12.2018 GER Bochum Zeche

