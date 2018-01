Bereits im vergangenen Herbst haben TEENAGE WRIST bei Epitaph Records unterschrieben, wo sie nun am 9. März auch gleich ihr Debütalbum „Chrome Neon Jesus“ veröffentlichen werden. Die in Los Angeles lebende Garage-Rock-Band vereint darauf Shoegaze- und Punk-Elemtente mit Alternative-Rock und kreiert einen modernen Sound.

Das Album wurde mit dem Produzenten Carlos De La Garza aufgenommen, der nicht nur bereits mit Bands wie JIMMY EAT WORLD und PARAMORE gearbeitet hat, sondern außerdem mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde. In Zusammenarbeit mit ihm vereint „Chrome Neon Jesus“ verträumte Vocals, verzerrte Gitarren und wuchtige Dynamik.

Sänger und Gitarrist Marshall Gallgher erklärt:

„That song and the record in general in my mind is about growing up and realizing that the world around you isn’t necessarily the one that you thought it would be.“

TEENAGE WRIST haben sich 2015 gegründet und noch im selben Jahr ihre Debüt-EP „Dazed“ veröffentlicht.

„Chrome Neon Jesus„-Tracklist:

Chrome Neon Jesus Dweeb Swallow Stoned, Alone Supermachine Black Flamingo Kibo Rollerblades Daylight Spit Waitress

