Doro Pesch: England krönt die Metal-Queen mit dem „Angel Of Rock“-Award

Großartiger Auftakt für Doro Pesch bei ihrer Winter Tour durch Europa. Beim Hard Rock Hell Festival in Great Yarmouth (UK) wurde sie am Samstag mit dem Angel Of Rock Award ausgezeichnet. Beim Fan-Voting zur besten weiblichen Rocksängerin der Welt erhielt Doro sagenhafte 77,8% (!) aller Stimmen.

Der Preis wurde Doro auf der Bühne vor ihrem jubelnden Publikum überreicht. Doro: „Was für eine ganz besondere Ehre, in dem Land ausgezeichnet zu werden, mit dem mich seit meinen Anfängen so viel verbindet!“

Doro war u.a. die erste Frontfrau, die auf dem legendären Monsters Of Rock-Festival 1996 in Castle Donington auftrat. Viele ihrer Lieblingsbands, mit denen sie auch tourte, stammen ebenfalls aus dem Vereinigten Königreich, wie Judas Priest, Saxon oder Motörhead.

Der Angel Of Rock Award ist bereits die fünfte Auszeichnung, mit der die Metal Queen in diesem Jahrzehnt weltweit geehrt wurde. Hier der Link zur Verleihung https://youtu.be/8o2IOhZPdAk

2013 Legends Award bei den Golden Gods Awards in London

2013 Metal Hammer Legend Award in Berlin

2016 Metal Goddess Legends Award in Las Vegas

2018 Hall Of Heavy Metal History (USA) verliehen in Wacken

2019 Angel Of Rock Award (UK)

Die erfolgreiche Forever Warriors, Forever United – Tournee geht noch bis Ende November und wird im März 2020 fortgesetzt.

Doro – Forever Warriors, Forever United – Winter-Tour 2019

Presented by: Metal Hammer, Rock Antenne, Slam Magazine, Musix, Metaltix

+ Special Guest King Creature

11.11.19 Luxembourg (LU) Den Atelier

12.11.19 Zürich (CH) Komplex 457

15.11.19 Radolfzell Milchwerk

16.11.19 Reutlingen Stadthalle

17.11.19 Mannheim Maimarktclub

19.11.19 Lübeck Kulturwerft Gollan

20.11.19 Wilhelmshaven Pumpwerk

22.11.19 Coesfeld Fabrik

23.11.19 Bonn Brückenforum

24.11.19 Arnheim (NL) Luxor

Doro – Forever Warriors, Forever United – Tour 2020

Presented by: Metal Hammer, Rock Antenne, Slam Magazine, Musix, Metaltix

+ Special Guest

07.03.2020 Düsseldorf Misubishi Electric Halle

Very Special Guest @ Saxon 40th Anniversary Show

26.03.2020 Memmingen Kaminwerk

28.03.2020 Wien Wildstyle & Tattoo Messe

29.03.2020 Görlitz Kulturbrauerei

31.03.2020 Jena F-Haus

01.04.2020 Duisburg Steinhof

02.04.2020 Wetzlar Eventwerkstatt

04.04.2020 Innsbruck Wildstyle & Tattoo Messe

05.04.2020 Heidelberg Halle 02