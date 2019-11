Die Ärzte: am 13.12. erscheint die Neuauflage der LP „Im Schatten Der Ärzte“ ausschließlich auf Vinyl

„Mit uns kommt sowieso keiner mit, denn wir sind Die Ärzte und wir sind zu dritt.“ Es ist 1985 und das zweite Album steht an. Das zweite Album! Das „Daumen-hoch-Daumen-runter-Werk“ aller Bands in der Geschichte der Popmusik. Die Hopp- oder Top-Veröffentlichung. – Das Schicksalswerk. Oder einfach Im Schatten Der Ärzte. Diesmal mit so etwas wie einem Etat von der Plattenfirma. Und „fett“ produziert. Mit Studiotagen, Studiofrickelei, Studiomusikern, Studiolangeweile. (Allerdings fast ohne Sahnie, was man aber kaum hört.)

Heraus kommen einige – nennen wir sie – heute weniger bekannte Songs, ein paar Alltime-Fan-Lieblingsstücke wie Dein Vampyr oder Rennen Nicht Laufen! und unkaputtbare Die Ärzte Klassiker wie Ich Weiß Nicht (Ob Es Liebe Ist) oder Buddy Hollys Brille. Am Ende Platz 53 in den Charts, einige Bravo-Storys, eine zufriedene Buchhaltung bei der CBS. Und noch mehr glückliche Fans.

Die Ärzte: Jetzt auch mit Bläsern und komplizierten Bassläufen. Und Kafka. Und Nena. Und Du Willst Mich Küssen!

Im Schatten Der Ärzte von Die Ärzte erscheint ausschließlich als Vinylalbum (mit Downloadcode) am 6. Dezember 2019 via Sony Music.

Vorbestellungen sind voraussichtlich ab bei allen Plattenhändlern und bei den einschlägig bekannten Mailordern möglich. (Weitere Vinylausgaben in chronologischer Reihenfolge in Vorbereitung.)