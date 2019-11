Nocturnal Breed: Kurzdokumentation veröffentlicht

Die Kult-Black/-Thrash-Metaller Nocturnal Breed haben eine kurze Dokumentation veröffentlicht. In diesem geht es unter anderem um die lange Stille, die zwischen den letzten Alben lag, warum die Band ans Aufhören dachte und um die Aufnahmen zu We Only Came For The Violence. Ein sehr eindrucksvoller Einblick in die Arbeiten einer gestandenen Band – das Video seht ihr hier:

We Only Came For The Violence erschien am 28.06.2019 via Folter Records.

01 Iron Winter (Intro)

02 Choke On Blood

03 Nekrohagel

04 We Only Came For The Violence

05 Frozen To The Cross

06 Desecrator

07 Cannibalized By Fear (Intro)

08 Sharks Of The Wehrmacht

09 Limbs Of Gehenna

10 War-Metal Engine

11 Can’t Hold Back The Night

12 Bless The Whore

13 A Million Miles Of Trench

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

