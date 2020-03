Doro Pesch: gibt Ersatztermine für ihr abgesagte Frühjahrstournee bekannt

Auch Düsseldorfs Metal Queen Doro Pesch war kürzlich von den Corona bedingten Konzertabsagen betroffen, was der Guten sicherlich so gar nicht gefallen hat, denn in Doros Leben gibt es bekanntlich nichts Wichtigeres als ihre Fans. Umso glücklicher wird die ehemalige Warlock Frontfrau nun sein, die Ersatztermine für die abgesagten Konzerte bekannt geben zu können, damit auch noch der letzte Fan in den Genuss ihrer Liveshows kommt. Die Frühjahrstour findet nun im Herbst statt und führt die Lady zwischen 17. und 27. September durch die Republik. Dann, kaum wieder zu Hause, steht auch schon fast wieder die Wintertour im November an, Doro ist gefühlt irgendwie immer präsent.