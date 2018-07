Noch sechs Woche, dann veröffentlicht Doro, Deutschlands erfolgreichster weiblicher Rock-Export, ihr 20. Album Forever Warriors, Forever United.

Als weiteren Vorgeschmack gibt es seit heute die zweite Single Lift Me Up!

„Lift Me Up gehört zu meinen absoluten Favoriten“, verrät Doro. „Dieser Song versprüht jede Menge gute Energie, baut einen richtig auf. Ich liebe auch die sehr eingängige Melodie und den Text.“

Auf die großartige Hymne All For Metal folgt heute also mit Lift Me Up der nächste Hit, der die Vorfreude auf das neue, herausragende von Doro nur noch weiter steigert!

Forever Warriors, Forever United ist überwältigend, weil Doro der (Metal-)Welt gleich zwei neue Alben im Doppelpack schenkt!

Forever Warriors, Forever United ist herausragend, weil alle 25 Songs unglaublich stark und abwechslungsreich sind!

Forever Warriors, Forever United ist einzigartig, weil Gaststars von Doug Aldrich (u.a. Whitesnake, Dio, Dead Daisies) über Mille (Kreator) bis hin zu Sabaton u.v.m. der Metal-Queen auf ihrem 20. Album die Ehre erweisen.

Digital erhältlich ist die Single hier.

