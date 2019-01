2018 war ein spannendes Jahr für Doro, mit dem Höhepunkt der Veröffentlichung von gleich zwei Studioalben zur selben Zeit. Forever Warriors, Forever United stieg auf einem sensationellen Platz #1 der deutschen Vinyl Charts ein sowie auf einem ebenso grandiosen Platz #4 der Albumcharts, dem bis dato höchsten Charteinstieg in Doros Karriere in ihrem Heimatland.

Heute kündigt Doro die Veröffentlichung der 4-Track Vinyl EP Backstage To Heaven an, die am 8 März – pünktlich zum Start der zweiten Runde ihrer Welttournee – erscheinen wird. Auf der EP gibt es zwei Albumtracks sowie zwei bis dato unveröffentlichte Live-Aufnahmen.

„Ich wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr und auf dass es ein tolles, rockiges 2019 wird“, freut sich Doro Pesch und fährt fort: „Ich freue mich schon wahnsinnig auf die kommende Europatour im März und dafür haben wir uns etwas ganz Spezielles ausgedacht: Es wird eine Single in dem besonders schönen 10“-Format geben. Der Titelsong ‚Backstage To Heaven‘ ist ein weiterer Fan-Favorit von unserem Doppelalbum „Forever Warriors // Forever United“. Als außergewöhnlichen Gast haben wir Helge Schneider im Studio gehabt, der ein super Saxofonsolo abgeliefert hat. Das folgende ‚Heartbroken‘ hat einen weiteren hochkarätigen Gast: Doug Aldrich (u.a. Whitesnake, Dio, Dead Daisies) steuert ein total beeindruckendes Gitarrensolo bei. Auch die B-Seite bietet etwas Exklusives: Zwei brandneue Liveaufnahmen vom ersten Teil der „Forever Warriors // Forever United“-Tour. Neben einer mitreißend-knackigen Version von ‚Blood, Sweat And Rock’n’Roll‘ gibt es einen exklusiven Mitschnitt von ‚If I Can’t Have You No One Will‘ mit meinem Duettpartner Johan Hegg von Amon Amarth.“

Backstage To Heaven-Tracklisting:

A Side:

1. Backstage To Heaven (feat. Helge Schneider)

2. Heartbroken (feat. Doug Aldrich)

B Side:

3. Blood, Sweat and Rock n’ Roll (live)

4. If I can‘t have you – No one will (feat. Johan Hegg) (live)

Backstage To Heaven gibt es im Vorverkauf hier: http://nblast.de/DoroBackstageToHeaven

Bestellt Forever Warriors // Forever United hier: http://nblast.de/DoroForeverWarriors

Doro live 2019

European Tour 2019

w/ special guests

08.03. B Kortrijk – De Kreun

09.03. F Straßburg – La Laiterie

10.03. F Vauréal – Le Forum

12.03. UK Manchester – Rebellion

13.03. UK London – Camden Underworld

15.03. E Pamplona – Totem

16.03. E Madrid – Mon

17.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D München – Backstage

23.03. D Nürnberg – Löwensaal

24.03. D Speyer – Halle 101 *SOLD OUT*

07.06. D Gifhorn – Unser Aller Festival

26.07. D Laichingen – Rock dein Leben

13. – 18.10. USA Los Angeles, CA – MegaCruise

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell *SOLD OUT*

Weitere Daten folgen in Kürze

Mehr zu »Forever Warriors // Forever United«:

‚All For Metal‘ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/9kLxaI7ac14

‚Lift Me Up‘ OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/53kIfGYvBIM

‚If I Can’t Have You No One Will‘ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/NeaYkEzpvLo

‚It Cuts So Deep‘ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/wgxl9Mek9Lg

Album Trailer #1: https://youtu.be/6KwXFCIqH5c

Album Trailer #2: https://youtu.be/NAxhSpGgSEU

Album Trailer #3: https://youtu.be/ig57Ae_JjjE

