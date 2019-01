Am 01. März 2019 veröffentlichen die Quaker City Night Hawks ihr neues Album QCNH (Lightning Rod Records – New West Records / PIAS-Rough-Trade). Mit einer Mischung aus Vintage R&B Groove, Funk und Gitarrenriffs sind die zehn Songs sehr vielfältig.

Die erste Single Suit In The Back kann man bereits jetzt schon hören. Aufgenommen in der Heimatstadt der Band bei Niles City Sound und produziert vom ehemaligen White Denim-Mitglied Austin Jenkins konnte die Band all ihre Einflüsse in Einklang bringen – locker, kühl, selbstbewusst.

Viele der aktuellen Songs entstanden auf Tournee. Nach einigen Besetzungswechseln hat die Band wie sie selbst sagt jetzt ihr Gleichgewicht gefunden. „Balance. It’s the key to any band’s survival.“ sagt die Band selbst. QCNH soll dieses Gleichgewicht zwischen der Vergangenheit der Band sowie dem Aufbruch ins Neue darstellen.

„We’ve always been a rock & roll band,“ sagt Sam Anderson der neben dem Gesang auch das Songwriting in der Band übernimmt.

„There’s a big ’70s influence and a strong southern element to everything we do. With this record, though, we’re exploring the sounds we haven’t touched upon as often. It’s the deepest we’ve ever gone into our influences, and the widest range of sounds we’ve ever tied together.“

In wenigen Wochen geht die Band erneut als Support für Blackberry Smoke auf Tour, dazu kommen weitere Konzerte 2019 mit Chris Stapleton, J. Roddy Walston und Lucero.

Kommentare

Kommentare