Gekonnt mischen Raven bandeigene Klassiker mit Stücken ihres aktuellen Albums Extermination wie Destroy All Monsters oder ‚Tank Treads (The Blood Runs Red) sowie mit Nummern, die bei Raven seit vielen Jahren nicht zu hören waren. Bassist und Sänger John Gallagher sagt: „Ich glaube, Hell Patrol war schon seit 15 Jahren nicht mehr in unserem Bühnenprogramm, und auch Hung Drawn & Quartered haben wir lange nicht gespielt. Es hat wirklich riesigen Spaß gemacht, diese Stücke wieder auszugraben.“

Screaming Murder Death From Above:Live In Aalborg erscheint am 18. Januar 2019 über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, 2LP Gatefold, Download und Stream: https://Ravenlunatics.lnk.to/LiveInAalborg

Kommentare

Kommentare