Bring Me The Horizon: Neue Single „Medicine“ online

Bring Me The Horizon: Neue Single „Medicine“ online

Nicht mehr lange und Sheffields Metalcore-Brigade um Oli Sykes veröffentlichen ihr neues Album Amo. Um genau zu sein sind es nur noch drei Wochen bis Bring Me The Horizon ihren Langspieler herausbringen. Und was uns an Appetizern über Weihnachten verwehrt blieb, bekommen wir jetzt mit Medicine vorab maximal abstrakt ins Gesicht geschleudert. Ein Spaß für Jung und Alt, für Kind und Kegel, für Hund und Katz.

Viel Spaß mit

Bring Me The Horizon – Medicine (Official Video)

Kommentare

Kommentare