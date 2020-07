Doro: Weltweites Live-Streaming ihres Abschlusskonzerts der Autokino-Tour am 01.08.2020

Doro Pesch ist die weltweit erste weibliche Rockmusikerin, die gemeinsam mit ihren Fans die Autokinos rockt. Mit riesigem Erfolg: die erste Show der Metal Queen im Juni in Worms erzeugte enthusiatische Fans-Reaktionen und wurde von über 600.000 Menschen weltweit via Videostream verfolgt.

Aller guten Dinge sind Drei. Und so lädt Doro ihre Fans (nach einem zweiten Gig in Stuttgart) am 1. August in Bühl zu ihrer dritten, und vorerst letzten, Autokino-Show. Beim dortigen Drive-In Event rockt Doro alle ihre Mega-Hits wie Für Immer, All We Are und All For Metal. Als Überraschung könnte sogar schon die neue Hit-Single Brickwall auf der Setliste stehen. Doro voller Vorfreude: „Die Fans und meine Band haben mir in den vergangenen Monaten sehr gefehlt. Die erste Autokino-Show meiner Karriere war ein echtes Erlebnis, auch für mich selbst. Deshalb freue ich mich schon tierisch auf die Abschluss-Show am 1. August in Bühl. Wir werden gemeinsam feiern und jede Menge Spaß haben. Es tut gut, wieder gemeinsam abzurocken. Hoffentlich dann bald auch wieder ganz wie gewohnt.“



Um Fans in der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, live dabei zu sein, wenn Doro zum vorerst letzten Mal die Autokino-Bühne betritt, hat sich die Königin des Rock & Metal mit Streaming-Anbieter airtango.live zusammen getan, der den Gig in voller Länge überträgt. Für einen „Eintrittspreis“ in Höhe von € 5,99 erhält der Nutzer einen ganzen Monat Zugriff auf das komplette Konzert und sämtliche zusätzliche Doro Inhalte wie Grußbotschaften, Behind-The-Scenes Sequenzen und Doro Videos.

Doro kommentiert: „Alle Fans, die am 1. August in Bühl nicht vor Ort dabei sein können, haben so die Chance, sich unseren Gig nach Hause zu holen.“ Der Streaming-Vorverkauf beginnt in Kürze. www.airtango.live