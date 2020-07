Long Distance Calling: Live Show am 31.07. & als Wacken World Wide-Akt bestätigt

Nachdem ihr neues Album How Do We Want To Live? gerade die Top 10 der Albumcharts gestürmt hat, können Long Distance Calling nun die erste echte Liveshow in diesem Jahr verkünden. Am 31.07.2020 werden die Münsteraner Instrumentalspezialisten auf dem Gelände des Dong Open Air endlich wieder vor echtem Publikum auftreten!

Die Band dazu:

„Wir freuen uns wahnsinnig in dieser schwierigen Zeit für Fans und Bands einen ersten Lichtblick ankündigen zu können! Ende nächster Woche, am 31.07., werden wir auf dem Gelände des Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn unsere erste Show vor echtem Publikum in diesem Jahr spielen! Wir freuen uns sehr mit Euch diesen Schritt in Richtung Normalität feiern zu können, lasst uns zusammen einen schönen Abend verbringen! Tickets gibt es ab sofort hier: https://shop.dongopenair.de/ Es gibt nur 250 Tickets und nur im VVK, seid also schnell!“



Außerdem werden Long Distance Calling mit einer exklusiven Show bei Wacken World Wide dabei sein, das zwischen dem 29.07. und 01.08. online stattfindet. Hier gibt es Infos zum Event: https://wacken-world-wide.com