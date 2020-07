Stormage: unterzeichnen weltweiten Plattenvertrag bei El Puerto Records

Das nordrhein-westphälische Powerquartett Stormage unterschreibt einen weltweiten Vertrag bei El Puerto Records. Ihr 4. Album soll im Frühjahr 2021 erscheinen!

„Uns war es sehr wichtig ein Label zu finden, das fest an die Band glaubt und 120% dafür gibt. Wir sind sehr glücklich nun verkünden zu können, dass wir bei El Puerto Records unterschrieben haben und sind überzeugt damit einen sehr guten sowie starken Partner für Stormage gefunden zu haben. El Puerto Records gilt zu Recht als eins der besten aufstrebenden Rock, Hardrock und Metal Labels, wie das aktuelle internationale Firmenportofolio mit Bands wie David Reece (ex-Accept), Beasto Blanco (Chuck Garric – Alice Cooper), Maryann Cotton (Hal Partino ex-King Diamond, ex-Pretty Maids), Dark Blue Inc. (Frank Pane – Bonfire), Pendulum Of Fortune (David Readman – Pink Cream 69, Vodoo Circle, Alamanc) beweist. Wir sind stolz, nun ein Teil dieser Familie zu sein und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit El Puerto Records.

Jeder der Stormage bisher mochte, wird die neue Scheibe lieben! Der Release ist für das Frühjahr 2021 geplant. Watch out for it!“