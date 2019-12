Downfall Of Gaia: kündigen Deutschlandtour mit Implore für März an

Nachdem sie dieses Jahr zahlreiche Tourneen und Festivals gespielt haben, freuen sich Downfall Of Gaia darauf, ihre ersten Dates für 2020 anzukündigen. Dabei ist es ihnen Ehre und Freude zugleich, diese Dates mit ihren guten Freunden von Implore zu bestreiten.

Downfall Of Gaia: „Hier sind die ersten Dates für 2020, diesmal gemeinsam mit unseren Buddies in Implore! Wir spielen dabei Städte, in welchen wir bislang noch überhaupt nicht gewesen sind, aber größtenteils sind es einfach Orte, an denen wir 2019 nicht vorbeigekommen sind. Wir freuen uns riesig auf diese Shows und hoffen euch alle dort zu sehen!“

Downfall Of Gaia

+ Implore

04.03. Köln – Helios 37

05.03. Mainz – Schon Schön

06.03. Bochum – Rockpalast

17.03. München – Backstage

18.03. Dresden – Scheune

19.03. Magdeburg – Factory

20.03. Berlin – Cassiopeia

21.03. Osnabrück – Bastard Club

07.03. Hamburg – Hafenklang

Downfall Of Gaia haben ihr aktuelles Album Ethic Of Radical Finitude Anfang des Jahres veröfffentlicht. Klickt mal metalblade.com/downfallofgaia, um Musik, Videos und Bestelloptionen anzuchecken.

Die sechs Songs von Ethic Of Radical Finitude sind melodischer, strukturierter und dynamischer denn je, wobei sich der epische Metal-Sound mit seinen originellen Sludge- und Crust-Elementen, an dem die Mitglieder mit jedem Release gefeilt haben, weiter zuspitzt. „Wir verbinden die Aspekte unserer früheren Platten mit der Marschroute von Atrophy (2016)“, erklärt Gitarrist und Sänger Dominik Goncalves dos Reis. „Es gibt lange atmosphärische Parts als Atempausen, für deren Entfaltung wir uns Zeit lassen, aber andererseits auch sowohl brutale als auch melodische Blastbeat-Parts. Jedes Stück stellt gewissermaßen eine Reise dar, auf der man Hoch und Tiefs erlebt.“

