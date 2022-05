Downset: kündigen neues Album „Maintain“ an

Downset kehren mit ihrem kraftvollen, gesellschaftspolitischen Album Maintain zurück, das am 10. Juni erscheint

Die bahnbrechenden Rap/Hardcore-Pioniere Downset aus Los Angeles kehren in diesem Frühjahr zurück und veröffentlichen ihr erstes Album Maintain, seit acht Jahren an, das am 10. Juni bei Nuclear Blast erscheint. Auf ihrem sechsten Album lässt sich die Band von ihren frühen Hardcore- und HipHop-Wurzeln inspirieren, während sie ihre Leidenschaft für die Straße und ihre Wut auf die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Ungerechtigkeiten neu entfacht.

Vergangenen Freitag hat die Band alle Details zu Maintain sowie die erste Single The Place To Be enthüllt, die von einem Video begleitet wird.

Gitarrist Rogelio Lozano kommentiert den Ursprung des Sounds der neuen Single:

„Dies war einer der ersten Tracks, der mit den neuen Mitgliedern Bobby Ponte und Philip Gonzales geschrieben wurde. Mit Nick Jett (Terror) als Techniker und Co-Produzent war es unser erstes Ziel, den ursprünglichen Downset-Sound der ersten Demos wieder aufleben zu lassen. Um zu versuchen, den Sound wiederherzustellen, haben wir zuerst unsere Gitarren und Bässe bis zum Drop „C“ zurückgespult und dann schwere rhythmische Beats und Riffs kreiert, um eine Plattform für Rey Oropezas Hard Rap-Flows zu schaffen.“

Lozano fügt über den lyrischen Inhalt hinzu:

„Die Lyrics zu diesem Song vereinen mehrere Themen in einem Song und am Ende fügen sich alle zusammen. Repräsentiere dich mit Klasse, Verantwortung und Mut. Ein gutes Beispiel für unsere Jugend zu geben, ist meine Interpretation der Botschaft.“

Pre-Save Maintain: https://bfan.link/downset-Maintain

Maintain -Tracklist:

1. Maintain

2. Blackest Of Days

3. New Respect

4. Won’t Forget

5. Wreck It

6. On Lock (Only the Defest)

7. The Place To Be

8. Your Power

9. Positive Mind

10. Hear Me Now

11. Deeper

Nach ihrem kürzlichen Signing bei Nuclear Blast haben Downset ihre kontroversen Demos Anger/Ritual (7″) und About Ta Blast (7″) wiederveröffentlicht, die dazu beitrugen, eine Straßenbewegung auf der ganzen Welt zu entfachen, und die ursprünglich vor 30 Jahren veröffentlicht wurden.

Zusätzlich haben Downset ein Musikvideo für den Bonus-Demotrack Breed The Killer veröffentlicht, das alte Live-Aufnahmen von der Performance des Songs (hier) zeigt.

Das Wort „Maintain“ wird definiert als „ein Zustand oder eine Situation; sich mit den Notwendigkeiten des Lebens oder der Existenz versorgen“. Die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung bedeutet, dass man in der Lage ist, das unvorhersehbare Gleichgewicht des Lebens zu halten und einen Weg zu finden, durch die schwankendsten Umstände zu gedeihen. Den aus LA stammenden Hardcore-Bands Downset ist dieses Konzept nicht fremd, und sie nutzen die Checks und Balancen des Lebens als Inspiration für ihr erstes neues Album seit fast acht Jahren: Maintain.

Kürzlich bei dem weltbekannten Heavy Metal-Label Nuclear Blast Records unter Vertrag genommen und vor kurzem neu aufgelegte Demos veröffentlicht, haben Downset. die Leidenschaft des Old-School-Hardcore in sich selbst wiedererweckt und die Energie angezapft, die sie von Anfang an angetrieben hat: Leben, Tod, Liebe, Hass, Ungerechtigkeit … und die Straße.

„Von Anfang an habe ich mir Gedanken über die problematische Natur der Gesellschaft gemacht“, erklärt Gründer und Sänger Rey Oropeza. „Ich reflektiere über die Erfahrungen meines Lebens. Es gibt Konzepte, die man in Frage stellen und über die man nachdenken sollte. Jeder wird zu seinen eigenen Schlussfolgerungen kommen, wie er über Ungleichheit, Frauenfeindlichkeit, politische Themen usw. denkt, aber all diese Dinge haben mich im Laufe der Jahre dazu gebracht, mich kritisch mit meinem Aktivismus auseinanderzusetzen. Meine Fähigkeiten als Sängerin drehen sich viel um das, was ich gerade fühle, durchmache oder erlebe; ziemlich praktisch.“

„Während der Vorproduktion war Maintain der erste Song, den wir aus der Luft gegriffen haben“, beschreibt Gründer und Gitarrist Rogelio „Roy“ Lozano. „Wenn man durch harte Zeiten geht, muss man durchhalten. Während der ersten Welle der Pandemie hatten wir eine Menge Angst. Alle wurden krank, Menschen starben, wie unser Manager Scott Koenig (RIP). Es war erstaunlich, dass wir in der Lage waren, all die Arbeit, die wir für dieses Album geleistet haben, durch die Abriegelung zu bewältigen.“

Da Lozano seit vielen Jahren in verschiedenen Aufnahmestudios an der Seite erfolgreicher Toningenieure und Künstler (Jerry Finn, Greg Fiddlemin; Cypress Hill, Powerflo, etc.) produziert und gearbeitet hat, war es nur natürlich, dass er das Steuer bei den Aufnahmen zu Maintain übernahm. Das Album wurde dann von Howie Weinberg in Los Angeles, Kalifornien, perfekt gemastert.

„Ich hatte das Glück, die volle Verantwortung für dieses Album zu tragen. Es war wie eine Art Abschluss; ich konnte endlich mein eigenes Album in einem großen Studio produzieren. Ich war wirklich glücklich und zuversichtlich, und mit der Hilfe von Nick Jett von Terror hatten wir die perfekte Kombination für Downset und für den Sound dieses Albums. Jett hat es uns wirklich leicht gemacht, die Vorproduktion und den Schreibprozess zu durchlaufen.“

Etwas, das nicht nur altmodisch ist, sondern auch für etwas steht, wieder zum Leben zu erwecken, ist sinnvolle Arbeit und sinnvolle Kunst: „Wir hatten eine gute Zeit und sind sehr zufrieden damit, wie die Platte geworden ist“, sagt Lozano. „Ich bin glücklich mit den Tönen und mit der Reife, die wir dieses Mal beim Schreiben und Aufnehmen zeigen. Unabhängig von den Reaktionen, die wir bekommen, lieben wir das Album wirklich, und das ist es, was für uns wirklich zählt. Genau wie Rey’s Text zum letzten Song des Albums, Ready For It, bin ich bereit dafür, bring it on.“

Downset – Line-Up:

Rey Oropeza | Gesang

Rogelio Lozano | Gitarre

Phillip Gonzales | Bass

Bobby Blood | Schlagzeug

