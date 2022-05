Derek Sherinian: veröffentlicht neue Single „The Vortex“ aus dem kommenden Album

Der weltweit gefeierte Keyboarder Derek Sherinian (Sons of Apollo, Black Country Communion), einer der bedeutendsten Keyboarder der Neuzeit, wird am 1. Juli 2022 sein neues Album Vortex bei InsideOutMusic veröffentlichen. Neben Sherinian kehrt auch der legendäre Schlagzeuger Simon Phillips zurück, der das Album erneut mitgeschrieben und mitproduziert hat, sowie Tony ‚The Fretless Monster“ Franklin am Bass.

Letzten Freitag freute sich Derek, den Titeltrack des Albums zu veröffentlichen.

Hört euch The Vortex hier an:

The Vortex – Tracklist:

1. The Vortex feat. Steve Stevens

2. Fire Horse feat. Nuno Bettencourt

3. Scorpion

4. Seven Seas feat. Steve Stevens

5. Key Lime Blues feat. Joe Bonamassa, Steve Lukather

6. Die Kobra feat. Michael Schenker, Zakk Wylde

7. Nomad’s Land feat. Mike Stern

8. Aurora Australis feat. Bumblefoot

The Vortex ist verfügbar als:

Ltd. 180g white LP+CD

Ltd. CD Digipak

Digital Album

Hier könnt ihr das Album vorbestellen: https://dereksherinian.lnk.to/Vortex

Vortex ist der Nachfolger von The Phoenix aus dem Jahr 2020 und enthält acht Tracks, die auf seinem charakteristischen chamäleonartigen Sound aufbauen, der Rock mit Elementen aus Funk, Prog und Jazz vermischt. „Vortex ist eine Fortführung von The Phoenix„, erklärt Sherinian. „Allerdings habe ich das Gefühl, dass die Komposition auf dem neuen Album stärker ist, und ich würde es als eine moderne 70er-Jahre-Stil-Fusion-Platte beschreiben, aber mit einer neueren, schwereren Tonalität.“

Als Gitarristen rekrutierte Sherinian ein „Who is Who“ an großartigen Gitarristen, von denen er einige bereits zuvor kennengelernt hatte – Steve Stevens, Joe Bonamassa, Steve Lukather, Zakk Wylde, Sons Of Apollo-Bandkollege Ron „Bumblefoot“ Thal – und ein paar neue Verbündete in Form von Michael Schenker, Mike Stern und Nuno Bettencourt.

„Die Wahl des Gitarristen macht sich beim Schreiben bemerkbar“, erklärt er. „Außerdem haben wir, wie im Fall von Steve Stevens, den Song zusammen geschrieben, so dass es ganz natürlich war, dass er mitspielt.“ Über seine neuen Mitstreiter sagt er zu Bettencourt, der auf dem kratzigen Fire Horse zu hören ist: „Ich war schon immer ein Fan seines Spiels und bin froh, dass wir endlich zusammen aufgenommen haben. Er hat den Van Halen-Swing in seinem Spiel, den ich liebe. Wir sind beide 1966 geboren, im chinesischen Jahr des Feuerpferdes“.

Laut Sherinian war die Aufnahme von Schenker ein Selbstläufer. „Michael Schenker ist schon seit vielen Jahren einer meiner Helden. Er bat mich, auf seinem Immortal-Album zu spielen, und im Gegenzug stimmte er zu, auf Die Kobra zu spielen. Ich wollte einen tollen Song schreiben, der von meinen Lieblingssongs von Schenker inspiriert ist. Zakk Wylde hat dem Song einige großartige zusätzliche Parts hinzugefügt, und Tony Franklin und Simon Phillips klingen wie immer großartig.“

Keyboarder Derek Sherinian hat sich mehr als einen Namen gemacht. MusicRadar.com bezeichnete ihn 2020 als „einen wahren Schredder, der aufgrund seines virtuosen Spiels als die Keyboard spielende Version von Eddie Van Halen bezeichnet wird“. Außerdem wurde er 2021 von derselben Seite zum größten Keyboarder des 21. Jahrhunderts und zum achtgrößten aller Zeiten gewählt, und das Prog Magazine wählte ihn zum neuntgrößten Keyboarder aller Zeiten. Aber ein Lebenslauf wie der seine kommt nicht von ungefähr, denn er hat mit Bands wie Dream Theater, Black Country Communion, Billy Idol, Whitesnake – David Coverdale sagte 2020: „Derek spielt wie der Sohn von Jon Lord“ -, Kiss, der aktuellen Band Sons Of Apollo und Alice Cooper zusammengearbeitet, der ihn 1989 den Caligula der Keyboards nannte.

