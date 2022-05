Watain: neues Album „The Agony & Ecstasy Of Watain“ ist erschienen

Vor wenigen Tagen feierte das berüchtigte schwedische Black-Metal-Kollektiv Watain die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums The Agony & Ecstasy Of Watain, das gerade rechtzeitig zur Walpurgisnacht erschien.

E. Danielsson kommentiert:

„Wir haben mit diesem Album lange Zeit unter uns gelebt, zitternd wie ein Kind auf dem Altar, und heute werden wir es endlich freilassen. Es trägt den Wahnsinn und das Mysterium all unserer gesammelten Erfahrungen in sich, sowohl die wilden als auch die erhabenen. Unsere tief empfundene Verehrung für alles, was wir für heilig und wahr halten. Eine bescheidene Opfergabe an die Feuer des Teufelsgottes, die uns immer wieder verjüngen, stärken und unseren Weg erhellen. An alle von euch, die bereit sind, es anzunehmen; möge es euch weit bringen.“

Watain haben vor kurzem eine sehr einzigartige und intime Live-Show in den Chaudronneries de Montreuil in Paris gespielt, als Warm-up für das Hellfest 2022, präsentiert und gestreamt von arte TV. Die Band freut sich, ihren intensiven Live-Clip zum Eröffnungssong des neuen Albums, Ecstasies In Night Infinite, mit euch teilen zu können.

Schaut euch gerne unser Review zu The Agony & Ecstasy Of Watain an:

Mehr zu Watain erfahrt ihr hier:

Watain online:

www.templeofwatain.com

www.facebook.com/watainofficial

www.instagram.com/watainofficial