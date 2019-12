Draconian Remains: „The First Crusade“ erscheint am 28.02.2020

Schwabens Heavy Metal Hoffnung heißt Draconian Remains. Die fünf Balinger haben die Arbeiten an ihrem neuen Album The First Crusade abgeschlossen, der Song Paladin wurde bereits vorgestellt. Ein weiterer Titel wird demnächst präsentiert, am 28.02.2020 kommt das Album auf dem Markt. Heute stellen Draconian Remains Cover-Artwork des Albums vor.

Die fünf jungen Schwaben machen keinen Hehl daraus, woran ihr Herz hängt. Am lupenreinen Heavy Metal, der stets nach vorn geht und der zum Headbangen verpflichtet! Dabei orientieren sich die Herren ganz bewusst am Sound der frühen 80er Jahre. Modernes Songwriting gepaart mit der ursprünglichen Intention des Heavy Metal, Draconian Remains sind näher am Killers Album dran als es Iron Maiden je wieder sein werden.

Ihr erstes Album The Start Of A Journey haben Draconian Remains selbst veröffentlicht. Doch das war erst der Beginn der Reise, nun hat der Zug Fahrt aufgenommen und ist nicht mehr zu stoppen. Bereits jetzt ist klar, dass hier eine Band heran reift, die in Zukunft noch so einiges zu bieten hat.

de-de.facebook.com/DraconianRemains/

Alexander Thalmaier(Vocals)

Marcel Willkommen(Bass)

Benni Drumbeldore Antolovic (Drums)

Davin Wolfer(Guitar)

Manuel Rothmund(Guitar)