Dragonsfire: Re-Release von „Metal X“ auf ACFM Records am 9.4.2020

ACFM Records geben den Re-Release von Metal X der Riedstädter Heavy Metal Band Dragonsfire bekannt.

Die EP und sechste Veröffentlichung erschien ursprünglich in 2014 und wurde in den Empire Studiosvon Rolf Munkes eingespielt. Nun erblickt sie über ACFM Records erneut das Licht der Welt.

Dragonsfire –Metal X (Songinfo)

1. Young & Wild (3:45)

2. Welcome To The Afterlife (4:44)

3. Heretic (3:28)

4. Steel Eel (long version, Feat. Preacher) (2:58)

5. Man On A Mission (4:27)

6. Hell (5:02)

Total Playtime: 24:24min

Line – Up

Dennis Ohler – Lead Vocals

Sebastian Bach – Guitar

Timo Rauscher – Guitar

Matthias Bludau – Guitar

Peter „Scheter“ – Bass Guitar

Jan Müller – Drums

Discograhpy

2005 – Burning for Metal (EP)

2008 – Visions of Fire (Full-length)

2010 – Metal Service ( Full-length)

2013 – Speed Demon (EP)

2014 – Cider Victims (Vinyl-Split Single)

2014 – Metal X (EP)

2015 – Speed Demon / Metal X ( Vinyl-LP )

2016 – Back to Battle (CD-Single)

2019 – Masters Of The Underground-Live (DVD)

Weiterführende Informationen:

www.dragonsfire.de

http://www.myspace.com/dragonsfiremetal

http://www.facebook.com/dragonsfiremetal

http://www.reverbnation.com/dragonsfiremetal

http://twitter.com/DragonsfireXXX