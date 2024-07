Dragony: neues Album „Hic Svnt Dracones“ erscheint am 11.10.

Was im Sommer 2007 als Studioprojekt einer Handvoll begeisterter Power Metal-Fans aus Wien unter dem Namen The Dragonslayer Project begann, ist im Jahr 2024 als Dragony längst ein etablierter Name im internationalen Metal-Zirkus geworden – und veröffentlicht mit Hic Svnt Dracones im Oktober 2024 das mittlerweile fünfte Studioalbum!

Nach einer ersten Headlining-Tour der Band durch Mexiko im Oktober 2023 und einer weiteren Tour als Support der Warkings, wird im Jahr 2024 mit den neuen Bandmitgliedern Matt an der Gitarre und Chris an den Drums nun das nächste Kapitel der Bandgeschichte gemeinsam mit dem renommierten Metal-Label SPV Steamhammer geschrieben:

Das neue Studioalbum Hic Svnt Dracones steht in den Startlöchern, und einmal mehr haben Dragony aus dem Vollen geschöpft und bringen ein von Genre-Gigant Jacob Hansen (u.a. Amaranthe, Epica uvm.) gemischtes und gemastertes Album mit elf starken, eingängigen melodischen Metal-Songs an den Start, das sowohl Fans des modernen Power Metal als auch Freunde traditioneller Genrekost gleichermaßen begeistern wird.

Erneut laden Dragony auf eine epische Reise in vergessene Zeiten und Länder ein, wenn die Konzeptstory hinter Hic Svnt Dracones eine neue, phantasievolle Interpretation der Ereignisse rund um die Lost Colony von Roanoke und das Schicksal der dort verschwundenen britischen Kolonialisten, verpackt in ein druckvolles Power-Metal-Gewand, erzählt.

Die erste Single Beyond The Rainbow Bridge erschien am 26. Juli. Das Video dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Hic Svnt Dracones – Tracklisting:

1. From The New World (1584)

2. Dreamchasers

3. Silver & Blood

4. Dragon Of The Sea (Sic Parvis Magna)

5. Ill Met By Moonlight

6. Perfect Storm

7. Hic Svnt Dracones (Here Be Dragons)

8. The World Serpent

9. The Einherjar (What Dreams May Come)

10. Twilight Of The Gods

11. Beyond The Rainbow Bridge

12. The Untold Story (Albion Online) (Bonustrack)

Hic Svnt Dracones erscheint am 11. Oktober 2024 über SPV/Steamhammer als CD Digipak Version, 2LP Gatefold Version, exklusives Bundle im Steamhammer Shop mit Shirt, Download und Stream: https://Dragony.lnk.to/HicSvntDracones

Dragony Live 2024

07.09. Falkenfels – Hard Summer Festival

04.12. AT-Graz – Explosiv (mit Freedom Call)

07.12. AT-Wien – Szene

Mehr Infos zu Dragony findet ihr hier:

Dragony – Line-Up:

Chris Auckenthaler – Schlagzeug

Herbert Glos – Bass

Manuel Hartleb – Keyboard

Matvei Plekhanov – Gitarren

Simon Saito – Gitarren

Siegfried Samer – Gesang

Dragony online:

http://www.dragony.net/

https://www.facebook.com/dragonymetal