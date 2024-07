Eleine: enthüllen offizielles ‚Through The Mist‘-Visualizervideo und digitale 2-Track-Single samt Instrumentalversion

Während der 3. Oktober, der Start ihrer We Shall Remain-Europa-Headlinetour, immer näher rückt, erscheint mit Through The Mist eine überraschende digitale 2-Track-Single der schwedischen Symphonic-Dark-Metal-Koryphäen Eleine! Der Song (inkl. Instrumentalversion) ist auf sämtlichen Streamingplattformen verfügbar.

Brachiales Riffing und stampfendes Schlagzeugspiel eröffnen Through The Mist, in dem auch Rikard Ekbergs seltener zu hörender Klargesang zu vernehmen ist. Jener geht jedoch Stück für Stück in sein markantes Growling über, ehe Madeleine Liljestam die Führung übernimmt und der (Fan-)Legion der Band einen wahrlich erlösenden Refrain präsentiert, der insbesondere all denen, die derzeit kein Ende am Licht des Tunnels zu sehen scheinen, neue Hoffnung verleiht.

„Then we prepare us for the fall“

[dt.: „Wir bereiten uns darauf vor, zu fallen“]

„Manchmal ist man sich bewusst, dass man einen Kampf nicht gewinnen wird. Doch auch wenn man einen Kampf nicht gewinnt, bedeutet das noch lange nicht, dass deshalb der gesamte Krieg verloren ist. Through The Mist behandelt die Situation inmitten eines Kampfs, physisch oder mental, in der man sich eingesteht, dass man ihn einfach nicht gewinnen kann. Nichtsdestotrotz gibt man nicht auf und führt den Kampf auf Teufel komm raus bis zum bitteren Ende fort. Es gibt einen guten Grund, dass das Motto ‚United we stand‘ [dt.: ‚Wir stehen zusammen‘] so häufig in Eleines Musik vorkommt: Die Beziehung zwischen uns als Band und unseren Fans ist äußerst stark und soll immer eine zweispurige Straße sein, auf der wir uns gegenseitig helfen und Seite an Seite gegen jegliche Probleme ankämpfen. So enthält dieser Song gar einen Abschnitt, der sich explizit an unsere Anhängerschaft richtet und in dem wir einmal mehr klarstellen, dass wir unglaublich stolz auf all jene sind, die sich tagtäglich dem Kampf gegen ihre Dämonen stellen“, betonen Madeleine und Rikard.

„As one we try to rise again, raising our faces towards the sun

Tasting our blood – I am proud of us all“

[dt.: „Während wir versuchen, wieder aufzustehen, richten wir unseren Blick gen Sonne

Wir schmecken unser Blut – Ich bin stolz auf uns alle“]

Eleine live:

09.08.2024 SE Stockholm – Gröna Lund

We Shall Remain-Tour 2024

Special Guests: Ignea

03.10.2024 DE Leipzig – Hellraiser

05.10.2024 DE Hamburg – headCRASH

06.10.2024 DE München – Backstage (Halle)

07.10.2024 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

08.10.2024 DE Bochum – Matrix

10.10.2024 UK Birmingham – The Asylum

11.10.2024 UK Glasgow – Ivory Blacks

12.10.2024 UK London – The Dome

13.10.2024 UK Manchester – Rebellion

15.10.2024 BE Kortrijk – DVG Club

16.10.2024 NL Enschede – Metropool

17.10.2024 NL Drachten – Iduna

18.10.2024 CH Münchenstein – Rockfact

19.10.2024 CH Rorschach – Treppenhaus

20.10.2024 CH Monthey – Pont Rouge

Infos, Tickets & VIP-Upgrades: https://www.eleine.com/pages/tour

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre, Gesang

Victor Jonasson – Gitarre

Filip Stålberg – Bass

Jesper Sunnhagen – Schlagzeug

Mehr zu Eleine:

eleine.com | Facebook | Instagram