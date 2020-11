Dreams In Fragments: unterschreiben bei Boersma-Records

Die 2017 gegründeten Female Fronted Melodic Metaller Dreams In Fragments haben einen Vertrag bei Boersma-Records unterschrieben. Bereits im kommenden Frühjahr soll das zweite Album der Band When Echoes Fade über ihre neue Label-Heimat veröffentlicht werden. Auf dem Nachfolger des 2019er Debütalbums Reflections Of A Nightmare erwartet die geneigte Hörerschaft wieder eine atemberaubende Mischung aus harten Gitarren und symphonischen Elementen, welche die eine oder andere Gänsehaut garantieren.

Dreams In Fragments kommentieren wie folgt:

«Dreams In Fragments sind dankbar und stolz zugleich, bei Boersma-Records einen Plattenvertrag für den zweiten Longplayer When Echoes Fade unterschreiben zu können. Wir sind überzeugt, hier einen extrem kompetenten Partner gefunden zu haben, mit dem wir mit unserem neusten Werk noch mehr Hörer erreichen und zusammen eine erfolgreiche Zukunft schaffen werden.»

Tanja von Boersma-Records über die Zusammenarbeit:

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Dreams In Fragments eine der ambitioniertesten Schweizer Bands aus dem Bereich Female Fronted Melodic Metal für unser Label gewinnen konnten und sind sehr auf die Reaktionen aufs kommende Album gespannt.»

Alle Infos zu Dreams In Fragments:

Homepage: http://www.dreamsinfragments.ch

Facebook: https://www.facebook.com/dreamsinfragments