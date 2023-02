Dying Fetus am 21.02.2023 im Musik Zentrum Hannover (Vorbericht)

Eventname: Dying Fetus Europatour

Headliner: Dying Fetus

Vorbands: Nasty, Cabal, Frozen Soul

Ort: Musik Zentrum Hannover

Datum: 21.02.2023

Kosten: VVK 32 € zzgl. Gebühren

Genre: Death Metal, Hardcore, Grind

Besucher: 530 Besucher

Veranstalter: Living Concerts (https://www.livingconcerts.de)

Link: https://musikzentrum-hannover.de/veranstaltung/dying-fetus-nasty-cabal-frozen-soul/

Dying Fetus machen mal wieder Europa unsicher und haben sich als Verstärkung Nasty, Cabal und Frozen Soul dazugeholt.

Dying Fetus sollten jedem Extrem Death Metal Liebhaber*in mittlerweile ein Begriff sein, denn die Jungs sind seit über 30 Jahren aktiv, haben in diversen Shows gespielt und acht Platten veröffentlicht. Dabei wurden die Grenzen immer wieder neu ausgelotet und aktuell warten Fans und Presse auf die neue Platte.

Die erste Single Unbridled Fury wurde schon via Musikvideo veröffentlicht und es lässt nur Gutes erwarten.

Wer weiß, vielleicht ist die Single im Live-Set von Dying Fetus schon zu hören.

Nasty hingegen sind für ihren Hardcore bekannt und auch seit 2004 unterwegs. Dabei sind gängige Songstrukturen fehl am Platz und die Dudes grooven sich rhythmisch durch die Songs.

Cabal wiederum sind deutlich moderner unterwegs und bieten mit ihrem Deathcore einen gelungenen Spagat zu den anderen Bands. Das letzte Album Magno Interitus hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und auch hier kann man gespannt sein, wie sich die Kopenhagener live präsentieren werden.

Die letzte Band, und Opener auf der Tour, ist Frozen Soul. Hier wird feinster Old School Death Metal präsentiert mit einem leicht schwedischen Touch und starken Anleihen vom typischen Obituary Groove. Das sollte also die Nackenmuskulatur schon mal schön warm machen, um bei Dying Fetus alles rausholen zu können.

Die Tickets kosten 32 € zzgl. Aller Gebühren. Wenn ihr euch die Tickets bei Eventim bestellt, kostet euch das also inklusive Versand etwa 46 €.

Ich würde jeder Person, die aus Hannover kommt, empfehlen, die Tickets beim Theater am Aegi zu kaufen. Hier könnt ihr noch mal acht Euro sparen und am Ende lieber in Merchandise oder Bier investieren.