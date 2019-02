In gut einem Monat wird die Female-Fronted Thrash Metal Band Dying Gorgeous Lies ihr neues Album „The Hunter And The Prey“ bei Massacre Records veröffentlichen.

Die Band hat nun eine Reihe von Konzertterminen ihrer „The Hunter And The Prey Tour 2019“ veröffentlicht, welche die Band durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führen wird.

Die Termine sind weiter unten verfügbar.

Vor kurzem erst haben Dying Gorgeous Lies ihre neue Single „Fatal Craving“ veröffentlicht, zu der es auch ein Lyric Video gibt, das man sich hier ansehen kann

Das neue Dying Gorgeous Lies Album „The Hunter And The Prey“ erscheint am 22.03.2019 wird als CD Digipak, Stream & Download erhältlich sein.

Dying Gorgeous Lies

The Hunter And The Prey

out on March 22, 2019 via Massacre Records



1. From The Ashes / Hellfire

2. We Are The Apocalypse

3. Revolution Day

4. …And As The Bombs Fell

5. Fatal Craving

6. New World Order

7. Ancient Tales

8. Beast Mode

9. Greetings From Aleppo

10. Sweet Taste Of Lies

Pre-order » https://lnk.to/dglhunterprey

Dying Gorgeous Lies Live

The Hunter And The Prey Tour 2019



29.03.2019 DE Hildesheim – Thav

30.03.2019 DE Kiel – Hochbunker

05.04.2019 DE Lichtenfels – Paunchy Cats

13.04.2019 DE Selb – Schützenverein Bavaria e.V.

20.04.2019 DE Hamburg – MarX

26.04.2019 DE München – 8 Below Club

04.05.2019 CH Basel – redrocks

15.05.2019 DE Düsseldorf – tba

18.05.2019 DE Flensburg – Roxy

25.05.2019 AT Wien – tba

https://www.dying-gorgeous-lies.de

https://www.facebook.com/DyingGorgeousLies.Official

https://twitter.com/dglthrash

https://www.youtube.com/user/DyingGorgeousLies

https://www.instagram.com/dyinggorgeouslies

https://spoti.fi/2FuTjmL

Quelle: Massacre Records

