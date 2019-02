Die Industrial Metal Legenden Ministry werden mit ihrem aktuellen Album AmeriKKKant ein weiteres Mal nach Europa auf Tour kommen und freuen sich, heute zahlreiche Sommer-Dates bekannt geben zu können.

Am 16. Juni startet die Tour auf dem österreichischen Nova Rock Festival, bevor Mastermind Al Jourgensen und seine Truppe auf weiteren großen Sommerfestivals Halt machen und auch zahlreiche Headline-Shows in ganz Europa spielen werden, darunter auch drei Dates mit den Death Metal Veteranen Dying Fetus.

Seht das politisch geladene Set der Band bei den folgenden Daten. Tickets sind seit heute, Montag, den 25. Februar um 11 Uhr im Verkauf.

Ministry – EU/UK Summer 2019

16.06. AT Nickelsdorf – Novarock

17.06. D Lindau – Club Vaudeville

18.06. F Strasbourg – Laiterie

20.06. F Clisson – Hellfest / Knotfest

22.06. B Dessel – Graspop

23.06. NL Nijmegen – Doornroosje

25.06. NO Oslo – Vulkan Arena

26.06. DK Aarhus – Voxhall

27.06. D Hannover – Pavillon

30.06. D Berlin – Huxleys

02.07. UK Bristol – SWX

03.07. UK Glasgow – SWG3

04.07. UK Birmingham – o2 Institute

06.07. UK London – o2 Shepherd’s Bush Empire

07.07. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

09.07. D Bochum @ Matrix

10.07. CZ Prague – Roxy

11.07. HU Budapest – A38

12.07. RO Timisoara – Rock la Mures

13.07. SK Kosice – Collosseum Club

15.07. LVA Riga – Melna Piektdiena w/ Dying Fetus

16.07. ES Tallinn – Rock Cafe w/ Dying Fetus

17.07. FI Tampere – Pakkahuone w/ Dying Fetus

19.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

Solltet ihr die letzten Ministry Musikvideos verpasst haben, schaut hier rein:

Antifa:



‚Victims Of A Clown‚:



Wargasm:



Twilight Zone:



AmeriKKKa:



We’re Tired of It:



Seit Jahrzehnten reißen Ministry, die Pioniere des psychotischen Klangs, Millionen von Fans in ihren Bann mit Alben wie Filth Pig, The Mind Is A Terrible Thing To Taste, Psalm 69, From Beer To Eternity und zahlreichen anderen. Seit den 80er Jahren verbindet Bandgründer Al Jourgensen Elemente von Synth Pop, Punk, Metal und sogar Dub auf unvergleichliche Weise, die viel andere Bands beeinflusst hat. Mit zeitlosen Klassikern wie Just One Fix, Thieves und Jesus Built My Hotrod sind Ministry zu einzigartigen musikalischen Visionären geworden und nach sechs Grammy-Nominierungen, über 3 Millionen verkauften Alben, mehr als 2000 Live-Auftritten und Beiträgen zu Film-Soundtracks wie Artificial Intelligence, Matrix, Robo Cop oder Saw aus der Musikindustrie nicht mehr wegzudenken.

Quelle: Nuclear Blast

Kommentare

Kommentare