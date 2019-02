Private Eyes (Staffel 2)

Fazit: Auch wenn man jetzt erst einsteigt, kommt man schnell in die Handlung der beiden Hauptcharakter herein. Wie bei den meisten Krimiserien schließen einzelne Fälle ab und übergreifende Handlungen werden nicht zu eng gewoben, dass man nicht schnell in diese herein finden könnte. Obwohl ein paar Stellen etwas kantig wirken, ist die Serie eine erfrischende Krimikomödie, die man nicht in allen Belangen zu ernst nehmen sollte. Der Hauptverdienst des Vergnügens geht an die beiden Hauptdarsteller. Stargäste pushen die vor allem in Nordamerika angesagte Serie, die auch bei uns in Europa immer besser ankommt. Lohnt es sich noch auf den Zug Private Eyes aufzuspringen? Meine Antwort: Wenn nicht jetzt, wann dann, um nicht noch weiter zurückzufallen. Passend zum Verkaufsstart kann man direkt beide Staffeln erwerben und Private Eyes aufsaugen. Charismatisch, mit einem lächelnden Auge und dem Hang zu feinen Storys, die den Zuschauer nicht zu sehr beanspruchen, macht die Regie um Jason Priestley alles richtig, wenn es darum geht, für eine nette Abendunterhaltung nach langen Arbeitstagen zu sorgen.