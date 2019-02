Ritual haben einen Trailer für das Album Trials Of Torment veröffentlicht. Der Trailer beinhaltet den Song Beyond The Sea, welcher auch als offizielles Video veröffentlicht wird. Das Album wird offiziell am 15. März 2019 über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf startet am 1. März 2019 in deren Webshop.

LINE-UP:

Juan Ricardo – vocals

Bob Allerton – guitars

Jack Kilcoyne – bass

Mike Ruz – guitars

Emery Ceo – drums

https://www.facebook.com/Ritual-Cleveland-353849408777561/

Quelle: Pure Steel Records

