Für ihre neue Single From The Ashes/Hellfire haben sich Dying Gorgeous Lies und ihr Wasteland Clan etwas besonderes einfallen lassen und ein 360° VR Video veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann:

Die Band dazu: „Hier wird die klassische Geschichte von Romeo und Julia in ein post-apokalyptisches Szenario gesetzt, in dem zwei verfeindete Clans versuchen, die junge Liebe um Keim zu ersticken. Da es ein VR Video ist, spielst DU die Rolle des Romeo, daher schau dich um und gehe auf Entdeckungsreise!“

Wenn ihr das Video auf eurem PC schaut, mit der Maus ins Video geht, die linke Maustaste gedrückt haltet und die Maus in verschiedene Richtungen bewegt, könnt ihr den Blickwinkel ändern. Das funktioniert ebenfalls in der YT App, indem ihr entsprechend euren Finger benutzt.

Der Song stammt vom kommenden Album The Hunter And The Prey – gemischt und gemastert von Charles Greywolf – das am nächsten Freitag bei Massacre Records erscheinen wird. Musikalisch hat sich die Band weiterentwickelt: Mit der neuen Keyboarderin/Pianistin Jay’Na D. an Bord sind nie neuen Songs offener und melodischer geworden, ohne etwas ihrer Härte einzubüßen. Und auch Liz‘ Stimme ist brutaler und variabler als je zuvor!

Das neue Dying Gorgeous Lies Album The Hunter And The Prey wird als CD Digipak sowie digital erhältlich sein. Hier kann man es bestellen » https://lnk.to/dglhunterprey

Vor kurzem hat die Band Termine für ihre The Hunter And The Prey Tour 2019 bekanntgegeben. Details sind weiter unten verfügbar.

[Hinweis: 360° VR Videos können in der aktuellen Version von Chrome, Opera, Firefox, MS Edge sowie der YouTube App wiedergegeben werden. Aufgrund des Formats kann es zu längeren Ladezeiten kommen.]

Dying Gorgeous Lies Live – The Hunter And The Prey Tour 2019

29.03.2019 DE Hildesheim – Thav

30.03.2019 DE Kiel – Hochbunker

05.04.2019 DE Lichtenfels – Paunchy Cats

13.04.2019 DE Selb – Schützenverein Bavaria e.V.

20.04.2019 DE Hamburg – MarX

26.04.2019 DE München – 8 Below Club

04.05.2019 CH Basel – redrocks

11.05.2019 AT Wien – Café Carina

15.05.2019 DE Düsseldorf – Pitcher

18.05.2019 DE Flensburg – Roxy

Kommentare

