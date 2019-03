Dead Letter Circus - Dead Letter Circus

Fazit: Heute mal ein etwas kürzerer Text, so bin ich ja eigentlich einer der Redakteure, die lieber 400 Worte schreiben, als zu riskieren, dass man etwas vergisst. Somit muss ich jetzt hier im Fazit ein kleines Bisschen ausholen. Dead Letter Circus beschreiben ein Genre, welches ich bisher so nicht fokussiert habe und doch werde ich wohl in Zukunft mal öfters einen Blick / ein Ohr in die Richtung der Australier werfen. Texte, die absolut den Zahn der Zeit treffen und Musik, die ganz klar poppig genug ist, dass man von Massentauglichkeit sprechen kann. So schließe ich ab mit der Aussage, dass Dead Letter Circus mit ihrem selbst betitelten fünften Album fast alles richtig gemacht haben!



Anspieltipps: Change, Heartline und Say It Won’t Be Long